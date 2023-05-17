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Перша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція "Титаніка": революційні відео і фото

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Середа 17 травня 2023 16:05
Перша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція "Титаніка": революційні відео і фото Фото: "Титанік", який затонув, вдалося реконструювати в 3D в повному розмірі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Дослідники представили перше повнорозмірне цифрове сканування легендарного "Титаніка", що затонув в Атлантичному океані та нині знаходиться на дні на глибині 3800 метрів. Унікальні зображення, створені за допомогою глибоководних карт, показують тривимірний вигляд всього корабля.

Про це йдеться у проекті британської виробничої компанії Atlantic Productions Magellan.

"Тепер експерти зможуть розпочати розслідування того, що саме сталося тієї ночі, коли затонув "Титанік"", - наголошується у публікації.

Варто зазначити, що дайвери та дослідницькі групи неодноразово досліджували корабель-гігант, що затонув, з моменту його виявлення в 1985 році, проте, як правило, камери показували лише невеликі частини судна.

Але зараз за допомогою 70 тисяч зображень з усіх боків удалося створити точну 3D-реконструкцію.

Перша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фотоПерша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фото

З'явилося повнорозмірне 3-D зображення затонулого "Титаніка" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Так, у фахівців з'явилася можливість побачити корабель, не закритий водою, що може нарешті пролити світло на багато секретів аварії корабля століття, з'ясувати, чому "Титанік" зіткнувся з айсбергом між Саутгемптоном і Нью-Йорком у квітні 1912 року, що призвело до загибелі 1500 людей, пише The Telegraph.

На знімках можна побачити, що носова частина корабля, вкрита сталактитами іржі, чудово збереглася в крижаній воді, проте лежача на морському дні в мулі корма впала, і зараз є хаотичною мішаниною з металу.

Нагорі знаходиться шлюпочна палуба, де зяюча дірка дає можливість заглянути в порожнечу, де колись стояли сходи.

Також на камери потрапили десятки пар взуття, невідкриті пляшки шампанського, статуетки та інші прикраси, які досі розкидані кораблем серед уламків. Видно навіть серійний номер на одному з пропелерів.

Перша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фотоПерша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фотоПерша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фото

Унікальні зображення показують "Титанік", що затонув, у повному розмірі (фото: Atlantic Productions/Magellan)

За словами аналітика "Титаніка" Паркса Стефенсона, дана модель була "одним із перших великих кроків на шляху до того, щоб історія "Титаніка" стала науково обґрунтованою, а не спекулятивною", пише ВВС.

"Вони (скани, - Ред.) дозволяють вам побачити затонулий корабель так, як ви ніколи не зможете побачити його з підводного апарату, і ви можете побачити об'єкт, що затонув, цілком, ви можете побачити його в контексті та в перспективі. І те, що він показує вам зараз, - це справжній стан затонулого корабля", - каже Стефенсон.

Сканування було проведено влітку 2022 року компанією Magellan Ltd, яка займається глибоководними картами, а також Atlantic Productions, яка знімає документальний фільм про проект.

Підводні апарати, дистанційно керовані командою на борту спеціалізованого корабля, провели понад 200 годин, вивчаючи довжину та ширину корабля, що затонув.

Перша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фотоПерша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція &quot;Титаніка&quot;: революційні відео і фото

Кормова частина та отвір від шлюпкової палуби на місці парадних сходів на "Титаніку" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Представник Magellan Герхард Зайфферт, який керував плануванням експедиції, зізнався, що це був найбільший проект підводного сканування, який він колись робив. Він зазначив, що глибина майже 4 км і течії створювали проблему, при цьому фахівці мали "завдати на карту кожен квадратний сантиметр".

Atlantic Productions/Magellan показали повнорозмірне 3-D зображення затонулого "Титаніка"

Нагадаємо, нещодавно були показані раніше невідомі кадри із затонулого "Титаніка" на відео 40-річної давності.

Раніше ми розповідали, що вчені на затонулому скандинавському кораблі знайшли скарб датського короля.

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