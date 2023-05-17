Перша в історії повнорозмірна 3D-реконструкція "Титаніка": революційні відео і фото

Дослідники представили перше повнорозмірне цифрове сканування легендарного "Титаніка", що затонув в Атлантичному океані та нині знаходиться на дні на глибині 3800 метрів. Унікальні зображення, створені за допомогою глибоководних карт, показують тривимірний вигляд всього корабля.

Про це йдеться у проекті британської виробничої компанії Atlantic Productions Magellan .

"Тепер експерти зможуть розпочати розслідування того, що саме сталося тієї ночі, коли затонув "Титанік"", - наголошується у публікації.

Варто зазначити, що дайвери та дослідницькі групи неодноразово досліджували корабель-гігант, що затонув, з моменту його виявлення в 1985 році, проте, як правило, камери показували лише невеликі частини судна.

Але зараз за допомогою 70 тисяч зображень з усіх боків удалося створити точну 3D-реконструкцію.

З'явилося повнорозмірне 3-D зображення затонулого "Титаніка" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Так, у фахівців з'явилася можливість побачити корабель, не закритий водою, що може нарешті пролити світло на багато секретів аварії корабля століття, з'ясувати, чому "Титанік" зіткнувся з айсбергом між Саутгемптоном і Нью-Йорком у квітні 1912 року, що призвело до загибелі 1500 людей, пише The Telegraph.

На знімках можна побачити, що носова частина корабля, вкрита сталактитами іржі, чудово збереглася в крижаній воді, проте лежача на морському дні в мулі корма впала, і зараз є хаотичною мішаниною з металу.

Нагорі знаходиться шлюпочна палуба, де зяюча дірка дає можливість заглянути в порожнечу, де колись стояли сходи.

Також на камери потрапили десятки пар взуття, невідкриті пляшки шампанського, статуетки та інші прикраси, які досі розкидані кораблем серед уламків. Видно навіть серійний номер на одному з пропелерів.

Унікальні зображення показують "Титанік", що затонув, у повному розмірі (фото: Atlantic Productions/Magellan)

За словами аналітика "Титаніка" Паркса Стефенсона, дана модель була "одним із перших великих кроків на шляху до того, щоб історія "Титаніка" стала науково обґрунтованою, а не спекулятивною", пише ВВС.

"Вони (скани, - Ред.) дозволяють вам побачити затонулий корабель так, як ви ніколи не зможете побачити його з підводного апарату, і ви можете побачити об'єкт, що затонув, цілком, ви можете побачити його в контексті та в перспективі. І те, що він показує вам зараз, - це справжній стан затонулого корабля", - каже Стефенсон.

Сканування було проведено влітку 2022 року компанією Magellan Ltd, яка займається глибоководними картами, а також Atlantic Productions, яка знімає документальний фільм про проект.

Підводні апарати, дистанційно керовані командою на борту спеціалізованого корабля, провели понад 200 годин, вивчаючи довжину та ширину корабля, що затонув.

Кормова частина та отвір від шлюпкової палуби на місці парадних сходів на "Титаніку" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Представник Magellan Герхард Зайфферт, який керував плануванням експедиції, зізнався, що це був найбільший проект підводного сканування, який він колись робив. Він зазначив, що глибина майже 4 км і течії створювали проблему, при цьому фахівці мали "завдати на карту кожен квадратний сантиметр".

Atlantic Productions/Magellan показали повнорозмірне 3-D зображення затонулого "Титаніка"