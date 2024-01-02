Прокидаються від вибухів за вікном: як допомогти дитині впоратися зі страхом

Російські війська вночі масовано атакували міста України ракетами. Діти прокидаються від вибухів за вікном, їм страшно так само як і дорослим. Важливо допомогти дітям впоратись зі страхом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.
Дитячий психолог Світлана Ройз радить діяти за простим алгоритмом.
Батьки повинні зафіксувати і пояснити дитині, що відбувається.
"Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають - тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття", - радить психолог сказати дітям.
Дорослий повинен підтримати дитину.
"Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)?" - приклад, як можна сказати дитині.
Варто акцентувати, що загроза минула та відзначити сміливість дитини.
"Все минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались", - розповіла психолог.
Для знаття напруги у дитини під час гучних звуків, що лякають, допоможе:
Також можна пограти в терапевтичну "гру": розтерти вуха й уявити, що з них "висипається" в долоню чи на землю все, що їм заважає. Можна уявити себе собакою, який щойно вийшов з води й струшує з себе всю воду.
Далі потрібно побудувати місток до наступних дій: для цього запитуємо дитину про те, що будемо робити далі, коли вийдемо з укриття.
Щоб зняти напругу, варто батькам знати про такі способи:
Можна пограти з дитиною в "комах". Потрібно уявити, що в приміщенні багато комарів і потрібно ловити їх, плескаючи долонями.
Раніше ми повідомляли, яку помилку роблять батьки під час годування дітей.
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