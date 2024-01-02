Прокидаються від вибухів за вікном: як допомогти дитині впоратися зі страхом

Дитячий психолог Світлана Ройз радить діяти за простим алгоритмом.

Нормалізація

Батьки повинні зафіксувати і пояснити дитині, що відбувається.

"Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають - тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття", - радить психолог сказати дітям.

Підтримка

Дорослий повинен підтримати дитину.

"Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)?" - приклад, як можна сказати дитині.

Завершення

Варто акцентувати, що загроза минула та відзначити сміливість дитини.

"Все минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались", - розповіла психолог.

Відволікальні вправи

Для знаття напруги у дитини під час гучних звуків, що лякають, допоможе:

слухати аудіоказку в навушниках

льодяник або жувальна цукерка

на кожен гучний звук промовляти дражнилки на російську армію

Тактильні вправи

Також можна пограти в терапевтичну "гру": розтерти вуха й уявити, що з них "висипається" в долоню чи на землю все, що їм заважає. Можна уявити себе собакою, який щойно вийшов з води й струшує з себе всю воду.

Далі потрібно побудувати місток до наступних дій: для цього запитуємо дитину про те, що будемо робити далі, коли вийдемо з укриття.

Дихальні вправи

Щоб зняти напругу, варто батькам знати про такі способи:

глибоко дихати

нехай діти пускають мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих

співати пісні

Ігрові практики

Можна пограти з дитиною в "комах". Потрібно уявити, що в приміщенні багато комарів і потрібно ловити їх, плескаючи долонями.