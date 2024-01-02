Как помочь ребенку справиться со страхом, когда за окном гремят взрывы

Российские войска ночью массированно атаковали города Украины ракетами. Дети просыпаются от взрывов за окном, им страшно так же, как и взрослым. Важно помочь детям справиться со страхом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.
Детский психолог Светлана Ройз советует действовать по простому алгоритму.
Родители должны зафиксировать и объяснить ребенку, что происходит.
"Я вижу, что ты боишься. Этот звук действительно пугает, но он означает, что наши ВСУ зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. О нашей безопасности заботятся - так и нам надо позаботиться о себе и идти в укрытие", - советует психолог сказать детям.
Взрослый должен поддержать ребенка.
"Я с тобой и буду с тобой все время. Хочешь, я возьму тебя на руки, а ты возьмешь свою игрушку (воду, домашнего любимца)?" - пример, как можно сказать ребенку.
Следует акцентировать, что угроза прошла и отметить смелость ребенка.
"Все прошло. Мы в безопасности. Спасибо, ты был таким смелым, крепким. Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились", - рассказала психолог.
Для снятия напряжения у ребенка во время пугающих громких звуков поможет:
Также можно поиграть в терапевтическую "игру": растереть уши и вообразить, что из них "высыпается" в ладонь или на землю все, что им мешает. Можно представить себя собакой, которая только что вышла из воды и стряхивает с себя всю воду.
Далее нужно построить мостик к следующим действиям: для этого спрашиваем ребенка о том, что будем делать дальше, когда выйдем из укрытия.
Чтобы снять напряжение, следует родителям знать о таких способах:
Можно поиграть с ребенком в "насекомых". Нужно представить, что в помещении много комаров и нужно ловить их, хлопая ладонями.
Ранее мы сообщали, какую ошибку совершают родители во время кормления детей.
Также читайте, как быстро избавиться от вшей у ребенка.