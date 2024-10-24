Прокидаєтесь вночі і не можете заснути? Експерт назвала 3 речі, які потрібно зробити

Дуже важливо мати спокійний нічний сон, оскільки він налаштовує вас на новий день. Уникнути частих нічних пробуджень можна за допомогою 3 речей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Self .

Доктор філософії Фіона Барвік розповіла, замість того, щоб панікувати, що ви не можете знову заснути вночі, варто виконати 3 поради.

Уникніть стресу

Є багато причин, чому ви можете прокидатися вночі: хвилювання перед важливою подією, вживання алкоголю перед сном або ваш партнер хропе.

"У середньому дорослі можуть прокидатися від 10 до 12 разів за ніч", - каже експерт.

Іноді буває важко знову заснути, і це нормально. Саме й такій ситуації легко зануритися в катастрофічне мислення, наприклад, "я вже не засну і мій завтрашній день буде зіпсований".

Коли ви прокидаєтеся в другій половині ночі (після перших трьох-чотирьох годин сну), може виникати страх і тривога. Як наслідок, ваш емоційний рівень може підвищитися.

Доктор Барвік каже, що просте усвідомлення того, що відбувається, може вберегти вас від надто сильного стресу. Ви можете спробувати перевірити своє мислення, сказавши собі: "Я насправді в порядку. Мій мозок просто надмірно реагує". Це усвідомлення може допомогти залишатися спокійнішим та знову заснути.

Важливо, що перебування в більш тривожному, погіршеному стані перекреслить ваш потяг до сну.

Займіться чимось розслаблюючим

Думки про те, що ви не спите, можуть пробудити розум і викликати у вас більше тривоги. Кращий крок - прийняти свою ситуацію, не чинити опір неспанню і знайти альтернативний фокус.

Якщо ви не засинаєте через 20 хвилин, то Барвік радить встати і зайнятися чимось, що відволікає, заспокоює й розслабляє. Наприклад, читати книгу чи в’язати.

До того ж у такій ситуації варто не брати до рук телефону, адже блакитне світло від гаджетів лише руйнує сон.

Мета полягає в тому, щоб залишатися спокійним і знову заснути. У будь-якому випадку зосередження на приємній, заспокійливій діяльності також є приємнішим способом провести час у сутінках.

Сон налагодиться наступно ночі

Сон дає енергії та допомагає почуватися якнайкраще. Система сну самокоригується. Якщо ви погано спите одну ніч, ви, швидше за все, спатимете краще наступного дня.

Експерт закликала людей не дрімати днем та не лягати спати дуже рано, що може "збити" розклад.

Існує техніка, яка може допомогти швидко заснути ввечері: