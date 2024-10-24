Просыпаетесь ночью и не можете заснуть? Эксперт назвала 3 вещи, которые нужно сделать

Очень важно иметь спокойный ночной сон, потому что он настраивает вас на новый день. Избежать частых ночных пробуждений можно с помощью 3 вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Self .

Доктор философии Фиона Барвик рассказала, вместо того, чтобы паниковать, что вы не можете снова заснуть ночью, следует выполнить 3 совета.

Избегайте стресса

Есть много причин, почему вы можете просыпаться ночью: волнение перед важным событием, употребление алкоголя перед сном или ваш партнер храпит.

"В среднем взрослые могут просыпаться от 10 до 12 раз за ночь", - говорит эксперт.

Иногда бывает трудно снова заснуть, и это нормально. Именно такой ситуации легко погрузиться в катастрофическое мышление, например, "я уже не усну и мой завтрашний день будет испорчен".

Когда вы просыпаетесь во второй половине ночи (после первых трех-четырех часов сна), может возникать страх и тревога. Как следствие ваш эмоциональный уровень может повыситься.

Доктор Барвик говорит, что простое осознание того, что происходит, может уберечь вас от слишком сильного стресса. Вы можете попытаться проверить свое мышление, сказав себе: "Я действительно в порядке. Мой мозг просто чрезмерно реагирует". Это осознание может помочь оставаться более спокойным и снова заснуть.

Важно, что пребывание в более тревожном, ухудшенном состоянии перечеркнет ваше влечение ко сну.

Займитесь чем-нибудь расслабляющим

Мысли о том, что вы не спите, могут пробудить разум и вызвать у вас больше тревоги. Лучший шаг - принять свою ситуацию, не сопротивляться бодрствованию и найти альтернативный фокус.

Если вы не засыпаете через 20 минут, то Барвик советует встать и заняться чем-то, что отвлекает, успокаивает и расслабляет. К примеру, читать книгу или вязать.

К тому же в такой ситуации следует не брать в руки телефон, ведь голубой свет от гаджетов только разрушает сон.

Цель состоит в том, чтобы оставаться спокойным и снова заснуть. В любом случае сосредоточение на приятной, успокаивающей деятельности также более приятный способ провести время в сумерках.

Сон наладится на следующую ночь

Сон дает энергии и помогает чувствовать себя лучше. Система сна самокорректируется. Если вы плохо спите одну ночь, вы, скорее всего, будете спать лучше на следующий день.

Эксперт призвала людей не дремать днем и не ложиться спать слишком рано, что может "сбить" расписание.

Есть техника, которая может помочь быстро заснуть вечером: