ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ДТП с Кулебой: новая информация о состоянии омбудсмена и его детей

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 18:13
ДТП с Кулебой: новая информация о состоянии омбудсмена и его детей
ДТП с Николаем Кулебой (Коллаж РБК-Украина)

Близкие Николая Кулебы рассказали о его состоянии здоровья

Николай Кулеба, детский омбудсмен, попал в страшное ДТП в Чабанах Киевской области вместе со своими сыновьями, Тимофеем и Елисеем. Старший сын чиновника сильно пострадал и его ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновение осложнений со стороны головного мозга.

После консилиума, врачи сообщили, что сейчас операцию Тимофею проводить не будут, но не исключили, что хирургическое вмешательство понадобится в будущем.

ДТП с Кулебой: новая информация о состоянии омбудсмена и его детей

Николай Кулеба попал в аварию вместе с сыновьями - новые детали о его здоровье (Коллаж РБК-Украина)

Как сообщили источники из окружения омбудсмена в комментарии для издания "Сегодня", сам Николай Кулеба находится в тяжелом состоянии и до понедельника скорее всего его будут наблюдать в палате реанимации.

"Он пока что в плохом состоянии, находится в реанимации. Надеемся, что со следующей недели его переведут в палату. У него сильный болевой синдром. Состояние детей Николая – без изменений, но динамика позитивная. Тимофей пока что находится в медикаментозной коме. Его специально не выводят из этого состояния, врачи ждут, пока он наберется сил. У младшего – динамика выздоровления хорошая", - рассказала близкий друг семьи Мирослава.

ДТП с Кулебой: врачи шокировали новостью о здоровье старшего сына омбудсмена ДТП с Кулебой и детьми: появилось фото второго участника аварии
Новости Украины Николай КулебаДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь