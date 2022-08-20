Вот что может произойти с телом, если кушать много помидоров

Помидоры в нашем рационе занимают особое место, и плоды употребляются в пищу как в сыром виде, так и вареными, солеными, маринованными, из них производят томатный сок и томат-пюре и прочее.
Эти кладези витаминов богаты также каротиноидами, такими как ликопин, что является мощным антиоксидантом. Но при употреблении в избытке он может накапливаться в крови, оказывая определенный эффект.
Что же происходит с организмом, если довольно часто есть помидоры - читайте в материале ниже.
Ликопин - это природное соединение, которое содержится во фруктах и овощах, таких как помидоры, арбузы и грейпфруты. Этот каротиноид представляет собой желтый, оранжевый или красный пигмент, придающий такой цвет растениям.
Эксперты в области здорового питания также связывают ликопин с несколькими преимуществами для здоровья, включая снижение риска некоторых заболеваний.
Отметим также, что согласно исследованию, опубликованному еще в 2005 году в The Journal of Nutrition, не существует верхнего предела потребления ликопина, и его, как правило, безопасно употреблять в пищу.
При этом стоит обратить внимание, что хоть ликопин в помидорах не причинит никакого вреда, но может иметь некоторые нежелательные последствия при употреблении в больших количествах.
Так, прием больших количеств ликопина может привести к состоянию, называемому ликопенемией, пишет Verywell Health.
Она может вызвать состояние обесцвечивания кожи, называемое ликопенодермией, в результате чего кожа станет оранжевой. В частности, руки (иногда стопы) могут приобрести красноватый или оранжевый оттенок.
Хотя внешне такой окрас частей тела не всем может прийтись по душе из эстетических соображений, подобное состояние кожи обратимо и относительно безвредно.
Так, пожелтевшая внутренняя сторона рук вновь приобретет свой естественный оттенок после употребления пищи с низким содержанием ликопина. Иными словами - если перестать кушать помидоры так часто.
Тут также резонно отметить, что от симптома пожелтевших рук не стоит легкомысленно отмахиваться, так как он может указывать на ряд заболеваний, в частности печеночную недостаточность, желтуху или отравление токсинами. Таким образом, если у вас кожа на руках приобрела оранжевый оттенок, уместно проконсультироваться с врачом.
Напомним, ранее ученые рассказали, сколько овощей и фруктов на самом деле нужно съедать в день.
А также перед этим авторитетный украинский диетолог объяснила, для всех ли помидоры одинаково полезны.