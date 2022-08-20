Ось що може статися з тілом, якщо їсти багато помідорів

Лікопен - це природна сполука, яка зустрічається у фруктах та овочах, таких як помідори, кавуни та грейпфрути. Цей каротиноїд являє собою жовтий, помаранчевий або червоний пігмент, що надає такий колір рослинам.

Експерти в галузі здорового харчування також пов'язують лікопен з кількома перевагами для здоров'я, включаючи зниження ризику деяких захворювань.

Зауважимо також, що згідно з дослідженням, опублікованим ще в 2005 році в The Journal of Nutrition, не існує верхньої межі споживання лікопен, і його, як правило, безпечно вживати в їжу.

При цьому варто звернути увагу, що хоч лікопен в помідорах не завдає ніякої шкоди, але може мати деякі небажані наслідки при вживанні у великих кількостях.

Так, прийом великих кількостей лікопену може призвести до стану, званому лікопенемією, пише Verywell Health.

Вона може викликати стан зміни кольору шкіри, що називається лікопенодермією, внаслідок чого шкіра стає оранжевою. Зокрема, руки (іноді стопи) можуть набути червонуватого або помаранчевого відтінку.

Хоча зовні таке забарвлення частин тіла не всім може припасти до душі з естетичних міркувань, подібний стан шкіри оборотний та відносно нешкідливий.

Так, пожовкла внутрішня сторона рук знову набуде свого природного відтінку після вживання їжі з низьким вмістом лікопену. Іншими словами - якщо перестати їсти помідори так часто.

Тут також резонно зауважити, що від симптому пожовклих рук не слід легковажно відмахуватися, оскільки він може вказувати на ряд захворювань, зокрема печінкову недостатність, жовтяницю або отруєння токсинами. Таким чином, якщо у вас шкіра на руках набула помаранчевого відтінку, доречно проконсультуватися з лікарем.