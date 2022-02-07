Вот что произойдет со здоровьем, если полностью отказаться от мяса, заменив его рыбой

По словам медика, один из ее пациентов с высоким холестерином в течение года ел вместо мяса только рыбу.

В итоге его холестерин упал до нормального уровня, но он обнаружил, что значения альбумина и гемоглобина были низкими, и у него развились симптомы анемии.

Почему только рыбы недостаточно?

Врач рассказывает, что железо является одним из основных питательных веществ для организма. Если в организме не хватает железа, это может легко привести к железодефицитной анемии.

Содержание "гемового" железа в мясе рыбы крайне низкое, что не может удовлетворить потребности организма человека в железе.

Мясо же богато различными минералами и кроветворными элементами, в том числе железом, цинком, витамином В12 и так далее, и является очень хорошей "добавкой крови".

С мясом нужно знать меру

По словам врача, мясо содержит много насыщенных жиров. Если есть слишком много мяса, можно получить ожирение, высокий уровень холестерина, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания.

А вот жир рыбы представляет собой ненасыщенные жирные кислоты, которые очень полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Сколько рыбы нужно употреблять?

По словам доктора Гарсии, для достижения сбалансированного питания рекомендуется есть рыбу 4 дня в неделю и мясо 3 дня в неделю.

А вот украинский врач Евгений Комаровский говорит, что нужно в неделю съедать как минимум две порции рыбы. Одна порция - это 140 грамм. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 грамм в неделю. Больше - не рекомендуется.