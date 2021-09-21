Вот что произойдет с вашим организмом, если резко отказаться от мяса

Врачи говорят, что люди - мясоеды от природы. Об этом свидетельствует строение челюсти, кишечника, пищеварительной системы. И отказываясь от мяса необходимо четко понимать, что это повлияет на все органы и системы. Чаще всего - негативным образом.

Пищеварительная система

При резком отказе от мяса ЖКТ не успеет перестроиться. Это может привести к запорам, диарее, вздутию. Поэтому мясо следует выводить постепенно, компенсируя поначалу другим белком (рыбой мясом).

Но есть и плюсы. Ряд исследований доказывает, что красное мясо - канцерогенно. Минимизировав до 25 г мяса в сутки снижается вероятность заболеть раком кишечника, а полный отказ делает шансы заболеть еще меньше.

Сердечно-сосудистая система

Из-за чрезмерного употребления животного жира на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, что приводит к атеросклерозу. Врачи считают, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 13% у людей, которые отказались от мяса в пользу рыбы. И на 20-22% - у вегетарианцев и веганов.

При этом отказ от мяса повышает риск возникновения инсульта на 20%.

Нервная система

Красное мясо - незаменимый источник аминокислоты тирозин, отвечающего за хорошее настроение. Также мясо богато витамином В12, при дефиците которого возникает анемия, постоянная усталость.

Репродуктивная система

При отказе от мяса в организм перестают попадать витамины В12 и D, Омега-3, креатин и "хороший" холестерин. Все это приводит к нарушению гормонального баланса как у мужчин, так и у женщин. В итоге получаем трудности с зачатием, а иногда - его полную невозможность.

Кожа, волосы и ногти

Сначала состояние кожи, волос и ногтей улучшается. Но затем запускается обратный процесс. Недостаток Омега-3 может плохо сказываться на состоянии волос и кожи (высыпания, сухость).

Физическое состояние

Многие замечают, что при отказе от мяса чувствуют легкость в теле. Но при активных физических нагрузках требуется правильное восстановление, ключевую роль в котором играет белок.