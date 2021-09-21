Ось що станеться з вашим організмом, якщо різко відмовитися від м'яса

Лікарі кажуть, що люди - м'ясоїди від природи. Про це свідчить будова щелепи, кишківника, травної системи. І відмовляючись від м'яса необхідно чітко розуміти, що це вплине на всі органи і системи. Найчастіше - негативним чином.

Травна система

При різкій відмові від м'яса шлунково-кишковий тракт не встигне перебудуватися. Це може призвести до запорів, діареї, здуття. Тому м'ясо слід виводити поступово, компенсуючи на початку іншим білком (рибою м'ясом).

Але є і плюси. Ряд досліджень доводить, що червоне м'ясо - канцерогенне. Мінімізувавши до 25 г м'яса на добу знижується ймовірність захворіти на рак кишечника, а повна відмова робить шанси захворіти ще меншими.

Серцево-судинна система

Через надмірне вживання тваринного жиру на стінках судин утворюються холестеринові бляшки, що призводить до атеросклерозу. Лікарі вважають, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань знижується на 13% у людей, які відмовилися від м'яса на користь риби. І на 20-22% - у вегетаріанців і веганів.

При цьому відмова від м'яса підвищує ризик виникнення інсульту на 20%.

Нервова система

Червоне м'ясо - незамінне джерело амінокислоти тирозин, що відповідає за гарний настрій. Також м'ясо багате вітаміном В12, при дефіциті якого виникає анемія, постійна втома.

Репродуктивна система

При відмові від м'яса в організм перестають потрапляти вітаміни В12 і D, Омега-3, креатин і "хороший" холестерин. Все це призводить до порушення гормонального балансу як у чоловіків, так і у жінок. В результаті отримуємо труднощі із зачаттям, а іноді - його повну неможливість.

Шкіра, волосся і нігті

Спочатку стан шкіри, волосся і нігтів поліпшується. Але потім запускається зворотний процес. Недолік Омега-3 може погано позначатися на стані волосся і шкіри (висипання, сухість).

Фізичний стан

Багато хто помічає, що при відмові від м'яса відчувають легкість в тілі. Але при активних фізичних навантаженнях потрібне правильне відновлення, ключову роль в якому відіграє білок.