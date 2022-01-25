Вот что произойдет с вашим организмом, если каждый день выпивать по бокалу вина

Красное вино - полезно или вредно для здоровья? Этот вопрос волнует многих врачей, ученых, да и просто любителей провести вечер за бокалом красного сухого. Сейчас есть много опровержений о пользе такого алкоголя, но есть и данные, доказывающие обратное.
Что будет, если пить вино часто, но умеренно, рассказала врач из США, Люсия Гарсия, пишет Quora.
Французы никогда не садятся на диеты, особенно они любят объедаться, питаясь жирной, калорийной пищей.
При этом уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями во Франции в 3,5 раза ниже, чем в США, а уровень ожирения вдвое меньше, чем в США.
Многие опросы и исследования показали, что это связано с длительным потреблением французами красного вина, богатого ресвератролом.
Эксперты считают, что регулярное употребление красного вина очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.
Красное вино богато ресвератролом, а 1 бокал красного вина содержит около 1 мг ресвератрола.
Ресвератрол обладает разнообразной биологической активностью, обладающей противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным, противораковым, антиоксидантным, омолаживающим и другими эффектами.
Ресвератрол может активировать ген SIR2 (один из генов долголетия у человека), увеличивать количество стволовых клеток и замедлять процесс старения клеток.
Средняя продолжительность жизни французов составляет 81 год. Франция является одной из стран с самым долгоживущим населением в мире.
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