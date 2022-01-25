Ось що станеться з вашим організмом, якщо кожен день випивати по келиху вина

Медик наводить як приклад головних споживачів червоного вина - французів

Французи ніколи не сідають на дієти, особливо вони люблять об'їдатися, харчуючись жирною, калорійною їжею.

При цьому рівень захворюваності серцево-судинними і цереброваскулярними захворюваннями у Франції в 3,5 рази нижче, ніж у США, а рівень ожиріння вдвічі менше, ніж у США.

Багато опитувань і дослідження показали, що це пов'язано з тривалим споживанням французами червоного вина, багатого ресвератролом.

Французи випивають від 1 до 3 келихів червоного вина в день

Експерти вважають, що регулярне вживання червоного вина дуже корисно для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Червоне вино багате ресвератролом, а 1 келих червоного вина містить близько 1 мг ресвератролу.

Що таке ресвератрол, і чому він так нам потрібен

Ресвератрол має різноманітну біологічну активність, що володіє протизапальною, антибактеріальною, противірусною, протираковою, антиоксидантною, омолоджуючою та іншими ефектами.

Ресвератрол може активувати ген SIR2 (один з генів довголіття у людини), збільшувати кількість стовбурових клітин і сповільнювати процес старіння клітин.

Середня тривалість життя французів становить 81 рік. Франція є однією з країн з найбільш довгоживучим населенням у світі.