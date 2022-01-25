Ось що станеться з вашим організмом, якщо кожен день випивати по келиху вина

Червоне вино - корисно чи шкідливо для здоров'я? Це питання хвилює багатьох лікарів, вчених, та й просто любителів провести вечір за келихом червоного сухого. Зараз є багато спростувань про користь такого алкоголю, але є і дані, які доводять зворотне.
Що буде, якщо пити вино часто, але помірно, розповіла лікар з США, Люсія Гарсія, пише Quora.
Французи ніколи не сідають на дієти, особливо вони люблять об'їдатися, харчуючись жирною, калорійною їжею.
При цьому рівень захворюваності серцево-судинними і цереброваскулярними захворюваннями у Франції в 3,5 рази нижче, ніж у США, а рівень ожиріння вдвічі менше, ніж у США.
Багато опитувань і дослідження показали, що це пов'язано з тривалим споживанням французами червоного вина, багатого ресвератролом.
Експерти вважають, що регулярне вживання червоного вина дуже корисно для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.
Червоне вино багате ресвератролом, а 1 келих червоного вина містить близько 1 мг ресвератролу.
Ресвератрол має різноманітну біологічну активність, що володіє протизапальною, антибактеріальною, противірусною, протираковою, антиоксидантною, омолоджуючою та іншими ефектами.
Ресвератрол може активувати ген SIR2 (один з генів довголіття у людини), збільшувати кількість стовбурових клітин і сповільнювати процес старіння клітин.
Середня тривалість життя французів становить 81 рік. Франція є однією з країн з найбільш довгоживучим населенням у світі.
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