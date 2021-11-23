Вот что произойдет с вашим организмом, если каждый день съедать по одному апельсину

Апельсины - популярнейший фрукт во всем мире, который давно стал для украинцев привычным, хотя и не растет в наших широтах. Врачи говорят, что уникальные полезные свойства цитрусового часто недооцениваются, и зря.
Читайте ниже в материале Styler, что будет с организмом, если каждый день съедать по одному такому фрукту.
По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, апельсин - рекордсмен по количеству содержащихся в нем витаминов, минералов и биологически активных веществ. Кроме того фрукт - самый популярный источник витамина С, да и купить его можно круглый год по приемлемой цене.
По словам медика, всего один апельсин в сутки поможет бороться с нехваткой витамина С, гипертонией, отечностью, а также ускорит ваш метаболизм.
Апельсин укрепит иммунитет. Благодаря высокой концентрации витамина С ваш организм станет сильнее в противостоянии вирусным инфекциям, которые особенно разгуливаются в холодное время года.
Поможет очистить организм. При регулярном употреблении фрукт поможет выводить токсины и шлаки из печени и кишечного тракта.
Апельсин сделает ваше сердце сильнее. Врач говорит, что цитрусовые могут защищать сердечную мышцу, укреплять сосудистые мембраны, успокаивать нервную систему, снижать риск сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов.
Фрукт поможет вам сохранить молодость. Дело в биофлавоноидах, которые помогают от раннего старения.
Очень полезен для здоровья сосудов. Вещества, содержащиеся в цитрусовом, помогут снизить риск развития атеросклероза, а также предотвратить тромбоз.
Улучшит пищеварение. Употребление апельсинов поможет ускорить метаболические процессы за счет повышения выработки желудочного сока, что особенно полезно для людей с частыми запорами.
Апельсины полезны беременным. Содержащаяся в фрукте фолиевая кислота обеспечит хорошее течение беременности, поспособствует правильному формированию плода и снизит риск появления врожденных отклонений.
С осторожностью апельсин нужно употреблять людям, страдающим гастритом, панкреатитом, повышенной кислотностью.
Также апельсин является одним из популярных продуктов, вызывающих аллергию, особенно у детей. Дело в том, что из-за отсутствия необходимых ферментов организм не способен переваривать и всасывать продукт. В итоге можно получить покраснения, высыпания, зуд и так далее.
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