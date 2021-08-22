ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вот что случится с вами, если на месяц полностью отказаться от алкоголя

Новина українською →
Воскресенье 22 августа 2021 08:00
Вот что случится с вами, если на месяц полностью отказаться от алкоголя Фото: К чему приведет отказ от алкоголя на месяц (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Алкоголь вреден в любых дозах - этот факт доказан учеными. И хотя некоторые исследования говорят о пользе минимальных порций красного сухого вина, темного пива, употребление спиртных напитков не лучшим образом сказывается на нашем здоровье и внешнем виде.

Об этом сообщает harpersbazaar.

Вы можете сбросить вес

В алкоголе, особенно крепком, много калорий и сахара. Так, один большой бокал вина имеет ту же калорийность, что и порция мороженного, а 500 мл сидра равняется пончику. Помимо этого употребление спиртного усиливает аппетит, доказано, что после пару рюмок съедается на треть больше, чем обычно.

Состояние внутренних органов улучшится

Особенно от спиртного страдает печень. А поскольку этот уникальный орган способен саморегенерироваться, после исключения алкоголя на месяц печень сможет восстановиться.

Доказано, что отказ от алкоголя положительно влияет на организм в целом - снижается риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, рака и панкреатита.

Сон станет крепче и здоровее

Алкоголь влияет на альфа-волны в мозгу, увеличивая их колебания, что провоцирует бессонницу. И хотя кажется, что после алкоголя засыпаешь быстрее и крепче, это не так. Сон в трезвом состоянии гораздо более полезен, он развивает память, повышает концентрацию и продуктивность.

Состояние кожи улучшится

Ваша кожа станет чище, вы избавитесь от сухости, покраснений, раздражений и отечности. Особенно вреден алкоголь тем, у кого есть проявления экземы или псориаза. Спиртное только усиливает поражения кожи.

Настроение повысится

Алкоголь влияет на химические процессы в мозгу, а его употребление может спровоцировать депрессию и раздраженность. Попробуйте отказаться от спиртного всего на месяц, и мир заиграет яркими красками.

Вы наберете мышечную массу

Употребление спиртных напитков негативно влияет на выносливость во время спортивных тренировок. Если вы хотите добиться результатов, откажитесь от алкоголя, и скоро увидите в отражении более здоровое и красивое тело..

Ранее мы писали, что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от молочных продуктов.

Также диетологи рассказали о последствиях отказа от сахара.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины