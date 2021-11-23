Ось що станеться з вашим організмом, якщо кожен день з'їдати по одному апельсину

За словами лікаря-дієтолога Євгена Арзамасцева, апельсин - рекордсмен за вмістом в ньому вітамінів, мінералів і біологічно активних речовин. Крім того фрукт - найпопулярніше джерело вітаміну С, та й купити його можна цілий рік за прийнятною ціною.

У чому користь апельсинів

За словами медика, всього один апельсин на добу допоможе боротися з нестачею вітаміну С, гіпертонією, набряком, а також прискорить ваш метаболізм.

Апельсин зміцнить імунітет. Завдяки високій концентрації вітаміну С ваш організм стане сильніше в протистоянні вірусним інфекціям, які особливо розгулюються в холодну пору року.

Допоможе очистити організм. При регулярному вживанні фрукт допоможе виводити токсини і шлаки з печінки і кишкового тракту.

Апельсин зробить ваше серце сильніше. Лікар каже, що цитрусові можуть захищати серцевий м'яз, зміцнювати судинні мембрани, заспокоювати нервову систему, знижувати ризик серцевої ішемії, брадикардії, інфарктів та інсультів.

Фрукт допоможе вам зберегти молодість. Справа в біофлавоноїдах, які допомагають від раннього старіння.

Дуже корисний для здоров'я судин. Речовини, що містяться в цитрусовому, допоможуть знизити ризик розвитку атеросклерозу, а також запобігти тромбозу.

Поліпшить травлення. Вживання апельсинів допоможе прискорити метаболічні процеси за рахунок підвищення вироблення шлункового соку, що особливо корисно для людей з частими запорами.

Апельсини корисні вагітним. Фолієва кислота, що міститься у фрукті, забезпечить хороший перебіг вагітності, посприяє правильному формуванню плода і знизить ризик появи вроджених відхилень.

Незважаючи на корисність фрукта, їсти його можна далеко не всім

З обережністю апельсин потрібно вживати людям, що страждають гастритом, панкреатитом, підвищеною кислотністю.

Також апельсин є одним з популярних продуктів, що викликають алергію, особливо у дітей. Справа в тому, що через відсутність необхідних ферментів організм не здатний перетравлювати і всмоктувати продукт. У підсумку можна отримати почервоніння, висипання, свербіж і так далі.