Вот что произойдет с вами, если съедать каждый день по два огурца

Про терапевтический эффект огурцов для нашего организма знали еще в Древнем Риме. Современные исследователи согласны с коллегами из прошлого, огурцы выводят токсины, помогают сбросить вес, делают кожу чистой и препятствуют ее старению.
Об этом рассказал доктор Пулок Мукерджи из Университета Джадавпер (Индия).
Врач говорит, что овощ нужно употреблять часто - как минимум по два каждый день, если вы хотите стать стройнее и сохранить молодой внешний вид надолго.
Дело в том, что огурец - продукт с так называемой "отрицательной калорийностью". Это означает, что на переваривание овоща организм потратит больше калорий, чем получит. При этом благодаря содержащейся клетчатке, он даст чувство сытости
Секрет в уникальном составе овоща - он на 95% состоит из воды, остальное - клетчатка. Благодаря этому у любителей огурцов улучшается перистальтика кишечника.
Также в огурцах есть тартроновая кислота, которая препятствует образованию жира.
Доктор Мукерджи советует употреблять огурцы вместе с кожурой, в которой максимальная концентрация полезных веществ и витаминов (К, А, С, группы В, а также минералы - железо, калий, фосфор, медь и магний).
Овощ рекомендуют употреблять людям, склонных к полноте и диабетикам. Ведь минеральный состав продукта способствует снижению уровня сахара в крови, очищению сосудов и выведению излишков жира из организма.
Ученые говорят, что огурцы положительно влияют на состояние кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой.
А природный флавонол фисетин, содержащийся в овоще, предотвращает прогрессирующие нарушения памяти и интеллекта, связанных с нейродегенеративными заболеваниями.
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