Вот что произойдет с организмом, если каждый день завтракать овсянкой

Овсяная каша - очень полезный и питательный продукт, который может дать заряд бодрости на целый день. Она богата клетчаткой и белком (20% дневной нормы), содержит важные витамины, минералы и антиоксиданты.
Хорватская блогер Ивона Павичич решилась на эксперимент. Она завтракала овсянкой каждый день в течение двух месяцев и вот к каким выводам пришла, пишет championat.com
До начала эксперимента Ивона считала себя любительницей десертов, начиная утро с чего-то сладенького, да и в течение дня не отказывала себе в этом. Но сладости давали временные эффект прилива сил и улучшения настроения, а в итоге вырабатывалась привычка.
Но через 2 месяца завтраков овсянкой девушка перестала злоупотреблять сладостями в течение дня.
Каше быстрого приготовления, которые просто заливают кипятком, не самый полезный вариант для завтрака. Обратите внимание на состав: такая каша содержит ароматизаторы, подсластители, соль и другие добавки.
Отдайте предпочтение натуральным хлопьям. Они должны быть белого или кремово-желтого оттенка, без большого количества темных вкраплений, шелухи и других посторонних примесей. А вместо сахара добавьте в кашу фрукты, ягоды и корицу.
Уже спустя несколько недель девушка начала сбрасывать вес, а через два месяца она похудела на три килограмма. Конечно же эксперимент исключал вредные продукты в течение всего дня.
Дело в том, что позавтракав овсянкой, Ивона чувствовала себя сытой довольно долго, что избавило ее от желания перекусывать до следующего приема пищи.
78 грамм (1/2 стакана) овсяных хлопьев содержат:
При этом в такой порции всего 303 калории.
Благодаря содержанию в овсяных хлопьях бета-глюкана - разновидности растворимой клетчатки в организме происходят следующие изменения:
Один эксперимент показал, что молодые люди (возрастом около 30 лет), употреблявшие овсяные хлопья в течение 12 недель перестали жаловаться на проблемы желудочно-кишечного тракта.
А 59% из них смогли отказаться от приема слабительных препаратов при регулярном потреблении овсянки.
Ранее врачи выяснили, что любимый многими людьми гарнир оказался смертельно опасным.
Кроме того, диетологи назвали оптимальную норму яблок в день, и рассказали, что будет если злоупотреблять фруктами.
Читайте РБК-Украина в Google News