Вот что произойдет с организмом, если каждый день завтракать овсянкой

Что будет если есть овсянку на завтрак каждый день (фото: freepik)

Овсяная каша - очень полезный и питательный продукт, который может дать заряд бодрости на целый день. Она богата клетчаткой и белком (20% дневной нормы), содержит важные витамины, минералы и антиоксиданты.

Хорватская блогер Ивона Павичич решилась на эксперимент. Она завтракала овсянкой каждый день в течение двух месяцев и вот к каким выводам пришла, пишет championat.com

Уменьшилась тяга к сладкому

До начала эксперимента Ивона считала себя любительницей десертов, начиная утро с чего-то сладенького, да и в течение дня не отказывала себе в этом. Но сладости давали временные эффект прилива сил и улучшения настроения, а в итоге вырабатывалась привычка.

Но через 2 месяца завтраков овсянкой девушка перестала злоупотреблять сладостями в течение дня.

Какая овсянка лучше?

Каше быстрого приготовления, которые просто заливают кипятком, не самый полезный вариант для завтрака. Обратите внимание на состав: такая каша содержит ароматизаторы, подсластители, соль и другие добавки.

Отдайте предпочтение натуральным хлопьям. Они должны быть белого или кремово-желтого оттенка, без большого количества темных вкраплений, шелухи и других посторонних примесей. А вместо сахара добавьте в кашу фрукты, ягоды и корицу.

Овсянка нормализует обмен веществ

Уже спустя несколько недель девушка начала сбрасывать вес, а через два месяца она похудела на три килограмма. Конечно же эксперимент исключал вредные продукты в течение всего дня.

Дело в том, что позавтракав овсянкой, Ивона чувствовала себя сытой довольно долго, что избавило ее от желания перекусывать до следующего приема пищи.

Какие полезные вещества содержит овсянка

78 грамм (1/2 стакана) овсяных хлопьев содержат:

Марганец: 191% от суточной нормы;

Фосфор: 41% от суточной нормы;

Магний: 34% от суточной нормы;

Медь: 24% от суточной нормы;

Железо: 20% суточной нормы;

Цинк: 20% суточной нормы;

Фолиевая кислота 11% от суточной нормы;

Витамин B1 (тиамин): 39% от суточной нормы;

Витамин B5 (пантотеновая кислота) 10% от суточной нормы;

Кальций, калий, витамин B6 (пиридоксин) и витамина B3 (ниацин).

При этом в такой порции всего 303 калории.

Потребление овсянки снизит уровень холестерина

Благодаря содержанию в овсяных хлопьях бета-глюкана - разновидности растворимой клетчатки в организме происходят следующие изменения:

снижается уровень липопротеинов низкой плотности и общего уровня холестерина,

снижается уровень сахара в крови,

увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте.

Овсянка борется с запорами

Один эксперимент показал, что молодые люди (возрастом около 30 лет), употреблявшие овсяные хлопья в течение 12 недель перестали жаловаться на проблемы желудочно-кишечного тракта.

А 59% из них смогли отказаться от приема слабительных препаратов при регулярном потреблении овсянки.

Ранее врачи выяснили, что любимый многими людьми гарнир оказался смертельно опасным.

Кроме того, диетологи назвали оптимальную норму яблок в день, и рассказали, что будет если злоупотреблять фруктами.