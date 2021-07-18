Ось що станеться з вами, якщо з'їдати кожен день по два огірка

Про терапевтичний ефект огірків для нашого організму знали ще в Стародавньому Римі. Сучасні дослідники згодні з колегами з минулого, огірки виводять токсини, допомагають скинути вагу, роблять шкіру чистою і перешкоджають її старінню.
Про це розповів доктор Пулок Мукерджі з Університету Джадавпер (Індія).
Лікар каже, що овоч потрібно вживати часто - як мінімум по два кожен день, якщо ви хочете стати стрункіше і зберегти молодий зовнішній вигляд надовго.
Справа в тому, що огірок - продукт з так званою "негативною калорійністю". Це означає, що на перетравлення овоча організм витратить більше калорій, ніж отримає. При цьому завдяки вмісту клітковини, він дасть відчуття ситості
Секрет в унікальному складі овоча - він на 95% складається з води, решта - клітковина. Завдяки цьому у любителів огірків поліпшується перистальтика кишечника.
Також в огірках є тартронова кислота, яка перешкоджає утворенню жиру.
Доктор Мукерджі радить вживати огірки разом зі шкіркою, в якій максимальна концентрація корисних речовин і вітамінів (К, А, С, групи В, а також мінерали - залізо, калій, фосфор, мідь і магній).
Овоч рекомендують вживати людям, схильним до повноти і діабетикам. Адже мінеральний склад продукту сприяє зниженню рівня цукру в крові, очищенню судин і виведенню надлишків жиру з організму.
Вчені кажуть, що огірки позитивно впливають на стан шкіри. При регулярному вживанні овоча проходять висипання, почервоніння, сухість і лущення. Шкіра насичується вологою, стає пружною і бархатистою.
А природний флавонол фісетин, що міститься в овочі, запобігає прогресуючим порушенням пам'яті та інтелекту, пов'язаних з нейродегенеративними захворюваннями.
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