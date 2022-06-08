Вот что произойдет с вами, если вы откажетесь от пива навсегда

Многие любители пива даже не задумываются, какие изменения их могут ожидать при отказе от пенного напитка.
В издании Eat This, not That рассказали о бонусах для здоровья, если вы откажетесь от этого алкоголя.
Ваш вес уменьшится!
Регулярное употребление пива может привести к увеличению веса. Но хорошая новость заключается в том, что эту прибавку в весе легко остановить, отказавшись от пива!
Исключение пива из вашего рациона может помочь сделать ваш живот плоским по нескольким причинам: оно снижает потребление калорий, помогает предотвратить переедание, поскольку алкоголь повышает аппетит, а также предотвращает вздутие живота от углеводов, содержащихся в пиве.
Очистка печени
Употребление алкоголя очень нагружает печень, поэтому отказ от него позволяет печени сосредоточиться на множестве других задач, таких как расщепление токсинов и метаболизм жиров.
Улучшение качества сна
Любой алкоголь нарушает ваши естественные циклы сна по множеству причин, от всплесков инсулина до рефлюкса, изжоги и других стимулирующих эффектов.
Даже двух порций алкоголя в день достаточно, чтобы вызвать нарушение сна, выходящее за рамки 24-часового цикла. Подумайте над этим!
Ясность ума
Отказ от пива поможет вам сохранить ясность ума на утро. Исключение алкоголя вполне поможет избежать некоторых микотоксинов и тяжелых металлов, которые иногда проникают в пиво в процессе пивоварения и мешают правильной работе мозга.
Хотя обычно они обнаруживаются в низких концентрациях, исследования показывают, что некоторые люди чувствительны к этим элементам, особенно если их печень не функционирует должным образом.
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