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Ось що станеться з вами, якщо ви відмовитеся від пива назавжди

Фото: спробуйте відмовитися від пива (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато любителів пива навіть не замислюються, які зміни їх можуть очікувати при відмові від пінного напою.

У виданні Eat This, not That розповіли про бонуси для здоров'я, якщо ви відмовитеся від цього алкоголю.

Що буде при відмові від пива

Ваша вага зменшиться!

Регулярне вживання пива може привести до збільшення ваги. Але хороша новина полягає в тому, що цю надбавку у вазі легко зупинити, відмовившись від пива!

Виключення пива з вашого раціону може допомогти зробити ваш живіт плоским з кількох причин: воно знижує споживання калорій, допомагає запобігти переїдання, оскільки алкоголь підвищує апетит, а також запобігає здуття живота від вуглеводів, що містяться в пиві.

Ось чому вам потрібно відмовитися від пива (скріншот eatthis.com)

Очищення печінки

Вживання алкоголю дуже навантажує печінку, тому відмова від нього дозволяє печінці зосередитися на безлічі інших завдань, таких як розщеплення токсинів і метаболізм жирів.

Поліпшення якості сну

Будь-який алкоголь порушує ваші природні цикли сну з безлічі причин, від сплесків інсуліну до рефлюксу, печії та інших стимулюючих ефектів.

Навіть двох порцій алкоголю в день достатньо, щоб викликати порушення сну, що виходить за рамки 24-годинного циклу. Подумайте над цим!

Ясність розуму

Відмова від пива допоможе вам зберегти ясність розуму на ранок. Виключення алкоголю цілком допоможе уникнути деяких мікотоксинів і важких металів, які іноді проникають в пиво в процесі пивоваріння і заважають правильній роботі мозку.

Хоча зазвичай вони виявляються в низьких концентраціях, дослідження показують, що деякі люди чутливі до цих елементів, особливо якщо їх печінка не функціонує належним чином.

Вам буде цікаво прочитати, які напої сприяють накопиченню жиру на животі.

А також знайте, що вчені розповіли, які напої здатні день за днем можуть руйнувати наш мозок.

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