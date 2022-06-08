Вот что произойдет с вами, если вы откажетесь от пива навсегда

Многие любители пива даже не задумываются, какие изменения их могут ожидать при отказе от пенного напитка.

В издании Eat This, not That рассказали о бонусах для здоровья, если вы откажетесь от этого алкоголя.

Что будет при отказе от пива

Ваш вес уменьшится!

Регулярное употребление пива может привести к увеличению веса. Но хорошая новость заключается в том, что эту прибавку в весе легко остановить, отказавшись от пива!

Исключение пива из вашего рациона может помочь сделать ваш живот плоским по нескольким причинам: оно снижает потребление калорий, помогает предотвратить переедание, поскольку алкоголь повышает аппетит, а также предотвращает вздутие живота от углеводов, содержащихся в пиве.

Вот почему вам нужно отказаться от пива (Скриншот eatthis.com)

Очистка печени

Употребление алкоголя очень нагружает печень, поэтому отказ от него позволяет печени сосредоточиться на множестве других задач, таких как расщепление токсинов и метаболизм жиров.

Улучшение качества сна

Любой алкоголь нарушает ваши естественные циклы сна по множеству причин, от всплесков инсулина до рефлюкса, изжоги и других стимулирующих эффектов.

Даже двух порций алкоголя в день достаточно, чтобы вызвать нарушение сна, выходящее за рамки 24-часового цикла. Подумайте над этим!

Ясность ума

Отказ от пива поможет вам сохранить ясность ума на утро. Исключение алкоголя вполне поможет избежать некоторых микотоксинов и тяжелых металлов, которые иногда проникают в пиво в процессе пивоварения и мешают правильной работе мозга.

Хотя обычно они обнаруживаются в низких концентрациях, исследования показывают, что некоторые люди чувствительны к этим элементам, особенно если их печень не функционирует должным образом.