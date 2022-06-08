ru ua
Ср, 08 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось що станеться з вами, якщо ви відмовитеся від пива назавжди

Новость на русском →
Середа 08 червня 2022 11:54
Ось що станеться з вами, якщо ви відмовитеся від пива назавжди Фото: спробуйте відмовитися від пива (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато любителів пива навіть не замислюються, які зміни їх можуть очікувати при відмові від пінного напою.

У виданні Eat This, not That розповіли про бонуси для здоров'я, якщо ви відмовитеся від цього алкоголю.

Що буде при відмові від пива

Ваша вага зменшиться!

Регулярне вживання пива може привести до збільшення ваги. Але хороша новина полягає в тому, що цю надбавку у вазі легко зупинити, відмовившись від пива!

Виключення пива з вашого раціону може допомогти зробити ваш живіт плоским з кількох причин: воно знижує споживання калорій, допомагає запобігти переїдання, оскільки алкоголь підвищує апетит, а також запобігає здуття живота від вуглеводів, що містяться в пиві.

Ось що станеться з вами, якщо ви відмовитеся від пива назавждиОсь чому вам потрібно відмовитися від пива (скріншот eatthis.com)

Очищення печінки

Вживання алкоголю дуже навантажує печінку, тому відмова від нього дозволяє печінці зосередитися на безлічі інших завдань, таких як розщеплення токсинів і метаболізм жирів.

Поліпшення якості сну

Будь-який алкоголь порушує ваші природні цикли сну з безлічі причин, від сплесків інсуліну до рефлюксу, печії та інших стимулюючих ефектів.

Навіть двох порцій алкоголю в день достатньо, щоб викликати порушення сну, що виходить за рамки 24-годинного циклу. Подумайте над цим!

Ясність розуму

Відмова від пива допоможе вам зберегти ясність розуму на ранок. Виключення алкоголю цілком допоможе уникнути деяких мікотоксинів і важких металів, які іноді проникають в пиво в процесі пивоваріння і заважають правильній роботі мозку.

Хоча зазвичай вони виявляються в низьких концентраціях, дослідження показують, що деякі люди чутливі до цих елементів, особливо якщо їх печінка не функціонує належним чином.

Вам буде цікаво прочитати, які напої сприяють накопиченню жиру на животі.

А також знайте, що вчені розповіли, які напої здатні день за днем можуть руйнувати наш мозок.

Читайте РБК-Україна в Google News
пиво
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими