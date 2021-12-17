Вот что произойдет с вами, если каждый день в течение месяца съедать по яблоку

Медик уверена, что яблоки помогут сбалансировать питание, восполнив организм большинством необходимых организму питательных веществ.

Замедлит процесс старения

Яблоки содержfт биологически активное вещество: полифенолы яблока. Это природные антиоксиданты, которые могут эффективно удалять вредные свободные радикалы, защищать клетки и реально замедлять процесс старения клеток.

"Регулярное употребление яблок очень полезно для здоровья клеток. Со здоровыми клетками мышцы и кожа станут более эластичными и упругими, морщины уменьшатся, и вы будете выглядеть моложе!" - говорит доктор Гарсия.

Есть нужно обязательно с кожурой

Врач рассказала, что в оболочке фрукта содержится урсоловая кислота. Это разновидность тритерпенового соединения, обладающего очевидной антиоксидантной функцией, а также обладающего хорошим антивозрастным и антиоксидантным действием на кожу.

"Как говорится, съев яблоко в день, можно выглядеть на десять лет моложе", - подытожила Люсия Гарсия.

Съешьте утром после пробуждения яблоко

Дело в том, что п