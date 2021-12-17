Ось що станеться з вами, якщо кожен день протягом місяця з'їдати по яблуку

Медик впевнена, що яблука допоможуть збалансувати харчування, заповнивши організм більшістю необхідних організму поживних речовин.

Сповільнить процес старіння

Яблука містять біологічно активну речовину: поліфеноли яблука. Це природні антиоксиданти, які можуть ефективно видаляти шкідливі вільні радикали, захищати клітини і реально сповільнювати процес старіння клітин.

"Регулярне вживання яблук дуже корисно для здоров'я клітин. Зі здоровими клітинами м'язи і шкіра стануть більш еластичними і пружними, зморшки зменшаться, і ви будете виглядати молодше!" - каже доктор Гарсія.

Їсти потрібно обов'язково зі шкіркою

Лікар розповіла, що в оболонці фрукта міститься урсолова кислота. Це різновид тритерпенової сполуки, що має очевидну антиоксидантну функцію, а також володіє хорошою антивіковою і антиоксидантною дією на шкіру.

"Як то кажуть, з'ївши яблуко в день, можна виглядати на десять років молодше", - підсумувала Люсія Гарсія.

З'їжте вранці після пробудження яблуко

Справа в тому, що після