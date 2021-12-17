Ось що станеться з вами, якщо кожен день протягом місяця з'їдати по яблуку
Яблуко часто називають "королем фруктів" через їх надзвичайно високу поживну цінність. Експерти кажуть, що фраза з казки "молодильне яблучко" має під собою реальний грунт, адже з цим фруктом пов'язана молодість нашої шкіри.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Медик впевнена, що яблука допоможуть збалансувати харчування, заповнивши організм більшістю необхідних організму поживних речовин.
Сповільнить процес старіння
Яблука містять біологічно активну речовину: поліфеноли яблука. Це природні антиоксиданти, які можуть ефективно видаляти шкідливі вільні радикали, захищати клітини і реально сповільнювати процес старіння клітин.
"Регулярне вживання яблук дуже корисно для здоров'я клітин. Зі здоровими клітинами м'язи і шкіра стануть більш еластичними і пружними, зморшки зменшаться, і ви будете виглядати молодше!" - каже доктор Гарсія.
Їсти потрібно обов'язково зі шкіркою
Лікар розповіла, що в оболонці фрукта міститься урсолова кислота. Це різновид тритерпенової сполуки, що має очевидну антиоксидантну функцію, а також володіє хорошою антивіковою і антиоксидантною дією на шкіру.
"Як то кажуть, з'ївши яблуко в день, можна виглядати на десять років молодше", - підсумувала Люсія Гарсія.
З'їжте вранці після пробудження яблуко
В ще одній статті доктор радить після пробудження вранці з'їсти яблуко натщесерце, так як це дуже корисно для здоров'я.
Справа в тому, що після нічного сну запаси глікогену в печінці практично виснажуються. Якщо з'їсти яблуко вранці, цукор з фрукта може швидко засвоїтися, що може швидко заповнити енергію для тіла.
Свіжі яблука багаті водою і харчовими волокнами. Після того, як вода і харчові волокна потрапляють в шлунково-кишковий тракт, вони можуть прискорити перистальтику шлунково-кишкового тракту, поліпшити обмін речовин і видалити токсини і шлаки.
Крім того, яблука багаті різними вітамінами і мінералами. Вживання яблука вранці може поповнити запаси вітамінів і мінералів, які необхідні організму щодня.
Раніше лікар також розповіла, що трапиться, якщо кожен день з'їдати по одному банану.
Також лікар назвала фрукт, який допоможе захистити серце, адже він знижує кров'яний тиск.