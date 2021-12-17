Ось що станеться з вами, якщо кожен день протягом місяця з'їдати по яблуку

Яблуко часто називають "королем фруктів" через їх надзвичайно високу поживну цінність. Експерти кажуть, що фраза з казки "молодильне яблучко" має під собою реальний грунт, адже з цим фруктом пов'язана молодість нашої шкіри.

Медик впевнена, що яблука допоможуть збалансувати харчування, заповнивши організм більшістю необхідних організму поживних речовин.

Сповільнить процес старіння

Яблука містять біологічно активну речовину: поліфеноли яблука. Це природні антиоксиданти, які можуть ефективно видаляти шкідливі вільні радикали, захищати клітини і реально сповільнювати процес старіння клітин.

"Регулярне вживання яблук дуже корисно для здоров'я клітин. Зі здоровими клітинами м'язи і шкіра стануть більш еластичними і пружними, зморшки зменшаться, і ви будете виглядати молодше!" - каже доктор Гарсія.

Їсти потрібно обов'язково зі шкіркою

Лікар розповіла, що в оболонці фрукта міститься урсолова кислота. Це різновид тритерпенової сполуки, що має очевидну антиоксидантну функцію, а також володіє хорошою антивіковою і антиоксидантною дією на шкіру.

"Як то кажуть, з'ївши яблуко в день, можна виглядати на десять років молодше", - підсумувала Люсія Гарсія.

З'їжте вранці після пробудження яблуко

В ще одній статті доктор радить після пробудження вранці з'їсти яблуко натщесерце, так як це дуже корисно для здоров'я.

Справа в тому, що після нічного сну запаси глікогену в печінці практично виснажуються. Якщо з'їсти яблуко вранці , цукор з фрукта може швидко засвоїтися, що може швидко заповнити енергію для тіла.

Свіжі яблука багаті водою і харчовими волокнами. Після того, як вода і харчові волокна потрапляють в шлунково-кишковий тракт, вони можуть прискорити перистальтику шлунково-кишкового тракту, поліпшити обмін речовин і видалити токсини і шлаки.