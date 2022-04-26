Вот что произойдет с вами, если часто есть макароны

Макароны - очень удобная альтернатива, когда нет времени заморачиваться с готовкой. Но нельзя слишком частить, иначе последствия дадут о себе знать.

Об этом пишет Plitkar.com.

Нутрициологи однозначно утверждают, что чрезмерное увлечение макаронами чревато негативными последствиями для здоровья человека.

И главное правило при составлении ежедневного рациона питания касается разнообразия нутриентов, которые необходимы для поддержания нормального функционирования желудочно-кишечного тракта.

Эксперты говорят, что макароны не имеют полезных веществ, которые содержатся в крупах, таких как гречка, бурый рис и киноа. Это значительно лучшая и более здоровая альтернатива макаронам.

Ежедневное употребление макаронных изделий провоцирует развитие синдрома раздраженного кишечника, аутоиммунных заболеваний и проблем с кожей, а также лишнего веса.