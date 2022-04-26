Ось що станеться з вами, якщо часто їсти макарони

Макарони - дуже зручна альтернатива, коли нема часу заморочуватися з готуванням. Але не можна робити це занадто часто, інакше наслідки дадуть про себе знати.

Про це пише Plitkar.com.

Нутриціологи однозначно стверджують, що надмірне захоплення макаронами загрожує негативними наслідками для здоров’я людини.

І головне правило при складанні щоденного раціону харчування стосується різноманітності нутрієнтів, які необхідні для підтримки нормального функціонування шлунково-кишкового тракту.

Експерти кажуть, що макарони не мають корисних речовин, які містяться у крупах, таких як гречка, бурий рис і кіноа. Це значно краща і здоровіша альтернатива макаронів.

Щоденне вживання макаронних виробів провокує розвиток синдрому роздратованого кишечника, аутоімунних захворювань і проблем зі шкірою, а також зайвої ваги.