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Ось що станеться з вами, якщо часто їсти макарони

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Вівторок 26 квітня 2022 14:05
Ось що станеться з вами, якщо часто їсти макарони Фото: Чи можна часто їсти макарони (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Макарони - дуже зручна альтернатива, коли нема часу заморочуватися з готуванням. Але не можна робити це занадто часто, інакше наслідки дадуть про себе знати.

Про це пише Plitkar.com.

Нутриціологи однозначно стверджують, що надмірне захоплення макаронами загрожує негативними наслідками для здоров’я людини.

І головне правило при складанні щоденного раціону харчування стосується різноманітності нутрієнтів, які необхідні для підтримки нормального функціонування шлунково-кишкового тракту.

Експерти кажуть, що макарони не мають корисних речовин, які містяться у крупах, таких як гречка, бурий рис і кіноа. Це значно краща і здоровіша альтернатива макаронів.

Щоденне вживання макаронних виробів провокує розвиток синдрому роздратованого кишечника, аутоімунних захворювань і проблем зі шкірою, а також зайвої ваги.

Раніше ми писали, що лікар назвала найкорисніше м'ясо, яке рекомендують дієтологи в усьому світі.

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