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"Произойдет развал России": Сергей Соседов высказался о замене Путину

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 11:13
"Произойдет развал России": Сергей Соседов высказался о замене Путину Сергей Соседов (фото из открытых источников)
Автор: Светлана Мащенко

Скандальный музыкальный критик и бывший судья украинского "Х-Фактора" Сергей Соседов высказался про замену президента РФ Владимира Путина и жестко раскритиковал Алексея Навального. Соседов не стеснялся в выражениях в последнем интервью.

Об этом Соседов рассказал в YouTube-шоу "Ходят слухи".

"Я не вижу... Мне кажется, когда он (Путин. - Ред.) уйдет, будет очень плохо. Я вижу плохие сценарии. Я так чувствую. Потому что общество раздолбано абсолютно. Идеологически оно не имеет базы. Общество не может существовать нормально без идеологии", - говорит критик.

По его мнению, после развала Советского Союза, системы, разбора железного занавеса, у людей не стало идеологии.

"Когда стали демонтировать идеологию, это казалось, вело к какой-то свободе. Но это мнимая свобода... Поначалу это все стало, ой как здорово, запретные темы сняты... Поначалу это была эйфория, потом это все стало размываться", - высказался Соседов.

Он упомянул Алексея Навального и "оскорбление" им ветерана. Критик считает, что политик посягнул на святое святых - институт ветеранства, что делать не следовало. Соседов поддержал решение суда по поводу Навального.

"Это признак того, что наша страна держится на власти президента. А вот уйдет президент. И что? Вот эти Навальные, Завальные. Что тут будет твориться? Произойдет развал России, как произошел развал Советского Союза. А у нас полно республик автономных", - уверен критик.

Сергей Соседов рассказал про замену Путину (видео: Ходят слухи)

Ранее мы писали, что Сергей Соседов сделал заявление о сексе между Галкиным и Пугачевой.

Также недавно Соседов рассказал о своей болезни, которая, по его словам, страшнее коронавируса и проявляется каждую весну.

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