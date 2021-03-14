"Станеться розвал Росії": Сергій Сосєдов висловився про заміну Путіну

Скандальний музичний критик і колишній суддя українського "Х-Фактор" Сергій Сосєдов висловився про заміну президента РФ Володимира Путіна і жорстко розкритикував Олексія Навального. Сосєдов не соромився у висловах в останньому інтерв'ю.

"Я не бачу... Мені здається, коли він (Путін. - Ред.) піде, буде дуже погано. Я бачу погані сценарії. Я так відчуваю. Тому що суспільство роздовбано абсолютно. Ідеологічно воно не має бази. Суспільство не може нормально існувати без ідеології", - каже критик.

На його думку, після розвалу Радянського Союзу, системи, розбору залізної завіси, у людей не стало ідеології.

"Коли почали демонтувати ідеологію, це здавалося, вело до якоїсь свободи. Але це уявна свобода... Спочатку це все стало, ой як здорово, заборонені теми зняті... Спочатку це була ейфорія, потім це все стало розмиватися", - висловився Сосєдов.

Він згадав Олексія Навального і "ображеного" ним ветерана. Критик вважає, що політик зазіхнув на святе святих - інститут ветеранства, що не треба було робити. Сосєдов підтримав рішення суду з приводу Навального.

"Це ознака того, що наша країна тримається на владі президента. А ось піде президент. І що? Ось ці Навальні, Завальні. Що тут буде творитися? Станеться розвал Росії, як стався розвал Радянського Союзу. А у нас повно автономних республік", - упевнений критик.

Сергій Сосєдов розповів про заміну Путіна (відео: Ходять чутки)