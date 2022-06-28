Что произойдет с организмом человека, если отказаться от белого хлеба

Улучшится настроение

Отказ от привычки к белому хлебу может помочь сделать настроение немного лучше.

Эксперты говорят, что отказавшись от белого хлеба, человек сможет заметить позитивные изменения в своем общем настроении. Исследователи выявили связь между диетами, богатыми продуктами с высоким гликемическим индексом, такими как белый хлеб, и депрессией в постменопаузе у женщин.

Гликемический индекс - показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови. Белый хлеб - это продукт с высоким гликемическим показателем со значением 71.

Исключив белый хлеб и перейдя на еду с более низким гликемическим индексом, человек сможет увидеть улучшение перепадов настроения и уменьшение симптомов депрессии.

Человек похудеет

Если вы стремитесь похудеть, то замена белого хлеба на более насыщенные питательными веществами альтернативы может помочь этого достичь.

Стоит заменить белый хлеб на богатые клетчаткой, насыщенные питательными веществами углеводы, такие как цельные зерна, коричневый рис, киноа или сладкий картофель, чтобы почувствовать сытость и достичь целей похудения.

Уменьшится уровень сахара в крови

Белый хлеб быстро переваривается и может вызвать быстрые скачки сахара в крови. Лучше отдать предпочтение ржаному, цельнозерновому, который обеспечивает сытость и лучший контроль сахара в крови.

Пища с высоким содержанием клетчатки также помогает медленнее повышать уровень сахара в крови, поскольку переработки клетчатки замедляет процесс пищеварения.

Увеличится энергии

Часто человек ищет место, чтобы вздремнуть через час-два после того, как съел сэндвич с белым хлебом.

Если вам трудно держать глаза открытыми во время встречи в 14:00, то замена белого хлеба на другой цельнозерновой или с высоким содержанием клетчатки может дать энергию, какая необходима между приемами пищи. Благодаря медленному перевариванию клетчатки человек получит постоянный запас энергии.

Улучшится уровень холестерина

Замена белого хлеба на хлеб с большим количеством клетчатки может активно помочь снизить уровень холестерина. Эксперты говорят, что замена рафинированной пищи на цельнозерновую может снизить общий холестерин на 2% и холестерин ЛПНП на 5%.