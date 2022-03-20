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Вот что произойдет с организмом, если часто есть лимоны с кожурой

Фото: Чем полезна лимонная цедра (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Лимонная кожура, то есть цедра, гораздо полезнее, чем сам лимонный сок. Поэтому выбрасывать шкурки попросту кощунство.

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Чем же так полезна цедра

По словам врача, питательная ценность лимонной цедры намного выше, чем у лимонного сока.

Цедра лимона богата витамином А, витамином С, D-лимоненом, бета-каротином, лимонной кислотой, яблочной кислотой, гесперидином и минералами, такими как кальций, магний и калий.

Медик рекомендует пить чай из цедры лимона

Ранее эксперт также рассказала, что произойдет с вашим телом, если регулярно пить кофе

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лимоны