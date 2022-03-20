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Ось що станеться з організмом, якщо часто їсти лимони зі шкіркою

Фото: чим корисна лимонна цедра (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лимонна шкірка, тобто цедра, набагато корисніше, ніж сам лимонний сік. Тому викидати шкірки просто блюзнірство.

Про це розповіла лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.

Чим же так корисна цедра

За словами лікаря, поживна цінність лимонної цедри набагато вище, ніж у лимонного соку.

Цедра лимона багата вітаміном А, вітаміном С, D-лимоненом, бета-каротином, лимонною кислотою, яблучною кислотою, гесперидином і мінералами, такими як кальцій, магній і калій.

Медик рекомендує пити чай з цедри лимона

Раніше експерт також розповіла, що станеться з вашим тілом, якщо регулярно пити каву

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