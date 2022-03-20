Ось що станеться з організмом, якщо часто їсти лимони зі шкіркою
Лимонна шкірка, тобто цедра, набагато корисніше, ніж сам лимонний сік. Тому викидати шкірки просто блюзнірство.
Про це розповіла лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.
Чим же так корисна цедра
За словами лікаря, поживна цінність лимонної цедри набагато вище, ніж у лимонного соку.
Цедра лимона багата вітаміном А, вітаміном С, D-лимоненом, бета-каротином, лимонною кислотою, яблучною кислотою, гесперидином і мінералами, такими як кальцій, магній і калій.
D-лимонен - це з'єднання, що надає лимонам характерного аромату. В основному воно міститься в шкірці лимонів і є природним антиоксидантом флавоноїдів.
Речовина володіє потужними антиоксидантними і протизапальними властивостями. Воно може ефективно видаляти вільні радикали, зменшувати окислювальне пошкодження і запалення, підвищувати імунітет і опірність, а також запобігати ризику різних захворювань.
Крім того, лимонна цедра також багата вітаміном С, який може сприяти утворенню антитіл, підвищувати життєздатність лейкоцитів і зміцнювати імунну систему.
Медик рекомендує пити чай з цедри лимона
При цьому дуже важливо звернути увагу на підтримку температури води на рівні 50-60 градусів, щоб не зруйнувати цінні поживні речовини шкірки лимона.
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