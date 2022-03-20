Ось що станеться з організмом, якщо часто їсти лимони зі шкіркою

Лимонна шкірка, тобто цедра, набагато корисніше, ніж сам лимонний сік. Тому викидати шкірки просто блюзнірство.

Про це розповіла лікар Люсія Гарсіа, пише Quora .

Чим же так корисна цедра

За словами лікаря, поживна цінність лимонної цедри набагато вище, ніж у лимонного соку.

Цедра лимона багата вітаміном А, вітаміном С, D-лимоненом, бета-каротином, лимонною кислотою, яблучною кислотою, гесперидином і мінералами, такими як кальцій, магній і калій.

D-лимонен - ​​це з'єднання, що надає лимонам характерного аромату. В основному воно міститься в шкірці лимонів і є природним антиоксидантом флавоноїдів.

Речовина володіє потужними антиоксидантними і протизапальними властивостями. Воно може ефективно видаляти вільні радикали, зменшувати окислювальне пошкодження і запалення, підвищувати імунітет і опірність, а також запобігати ризику різних захворювань.

Крім того, лимонна цедра також багата вітаміном С, який може сприяти утворенню антитіл, підвищувати життєздатність лейкоцитів і зміцнювати імунну систему.

Медик рекомендує пити чай з цедри лимона