Происходят патологические процессы: кому нельзя есть свинину

Свинина – один из самых популярных сортов мяса в Украине. Этот продукт выступает основой для большинства мясных блюд в домашней кухне и в ресторанах. Но далеко не всем можно употреблять этот продукт. Все дело в его составе. При каких состояниях следует полностью исключить из своего рациона свинину – читайте ниже.

Вред свинины

Свинина содержит гормон роста, что вызывает сбои в слаженной работе организма человека. Под воздействием чужеродного гормона происходят патологические процессы: ожирение, разрастание доброкачественных и злокачественных опухолей.

Известное зудогенное действие свинины обусловлено повышенным содержанием в ней гистамина, способствующего возникновению воспалительных процессов, тем самым развитию фурункулеза, карбункула, аппендицита, заболеваний желчного пузыря, тромбофлебита, белей, абсцессов и флегмон, а также кожных болезней (крапивницы, дерматитов, экземы, нейродермита, дерматозов).

Свиная кровь богата онкогенными агентами – специфическими эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака. Есть также предположения о канцерогенности свиных половых гормонов.

Постоянное отравление токсинами, содержащимися в свином мясе, провоцирует проблемы с сердцем и может стать причиной инсульта. В организме человека, употребляющего свинину, образовывается благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий.

При каких болезнях нужно отказаться от свинины

Представители Университета Индианы и медицинского центра Roudebush Veterans' Affairs уверяют, что люди с заболеваниями почек должны отказаться от мяса.

Дело в том, что организм людей с нарушенной работой почек не может нормально освобождать фосфор, содержащийся в пищевых белках. В результате это приводит к болезням сердца и даже летальному исходу. Поэтому тем, кто страдает от болезней почек лучше всего ограничивать потребление фосфора.

Также при наличии всех заболеваний, которые могут быть спровоцированы свининой, стоит ограничить употребление этого вида мяса. Поедание этого продукта только усугубит ситуацию.