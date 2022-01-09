Что происходит с организмом на разных стадиях алкогольного опьянения: от эйфории до потери сознания

Каждый организм реагирует на алкогольные напитки по-разному. Кто-то получает состояние эйфории уже от первого бокала, а кому-то приходится выпить не менее трех. Однако есть общие критерии, которые помогают разобраться в воздействии спиртного.

Что происходит с организмом на разных стадиях алкогольного опьянения, рассказали в Lifehacker.

В период новогодних и рождественских праздников легкое опьянение может быстро превратится в ежедневное похмелье. Особенно, если в череде праздников не делать перерывы.

Первый бокал

Первый бокал шампанского дает уровень алкоголя в крови около 0,3-0,5 промилле. После него происходит выброс эндорфинов, настроение улучшается, человек становится более раскрепощенным.

Организм начнет требовать следующей дозы, чтобы продлить эйфорию. Реакции уже начинают замедляться, но в целом состояния опьянения еще нет.

Уровень алкоголя в крови зависит от многих параметров – рост, вес, пол, скорость потребления спиртного, объем еды и выпитой воды. Даже один бокал может дать последствия на следующее утро.

Второй бокал

Второй бокал дает уже легкое опьянение и уровень алкоголя в крови достигает 0,5-1,5 промилле. Ощущение эйфории еще продолжается, уверенность в себе растет, темы разговора легко найти даже с незнакомыми людьми и праздник кажется веселее.

Способность принимать адекватные решения снижается, координация ухудшается, воспринимать информацию становится сложнее. Некоторых людей начинает клонить в сон.

Качество сна после двух бокалов падает уже на 24%, после третьего – на 39%. Утром человек может чувствовать себя разбитым даже после 8 часов полноценного сна.

Третий и четвертый бокал

Уровень алкоголя в крови достигает 1,5-2,5 промилле и наступает состояние среднего опьянения. Внешне признаки опьянения уже становятся заметны, так как походка становится менее ровной из-за головокружения. А поддерживать легкую беседу становится сложнее.

На этой стадии настроение может быстро меняться – от веселья и счастья до слез и злости. Раздражительность взлетает до небес, и любая шутка может быть неправильно воспринята.

В этом состоянии человек быстрее может согласиться на какую-то авантюру или получить травму. Болевой порог снижается и оценить реальный ущерб при падении уже не получится. А вот утром тело даст о себе знать болями, сильным похмельем, отеками, тошнотой.

Более одной бутылки

Уровень алкоголя повышается до 2,5-3 промилле и наступает состояние сильного опьянения. Держать равновесие в таком состояние становится очень сложно, впрочем, даже встать со стула уже трудно без опоры.

Нервная система уже сильно заторможена и сложно реагировать на раздражители, контролировать действия и связно говорить. При этом человек обычно считает, что держит ситуацию под контролем и вполне способен оценивать происходящее.

В таком состоянии человек может спускать крупные суммы денег, совершать рискованные поступки и думать, что именно так он и хотел.

Далее может появиться рвота, тошнота, головокружение. Кожа может побледнеть и есть риск потери сознания. Часть событий в этом состоянии опьянения может стереться из памяти.

Более двух бутылок

Такое количество вызывает алкогольное отравление, так как уровень от 3 промилле и выше. Организм получает отравление, которое может сопровождаться отключением сознания.

К рвоте может добавиться непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Также вероятны судороги, нарушение сердечного ритма и терморегуляции.

Отсыпаться в таком состоянии нельзя, нужна помощь медиков. Высокая доза алкоголя и отравление могут привести к коме или летальному исходу.