Що відбувається з організмом на різних стадіях алкогольного сп'яніння: від ейфорії до втрати свідомості
Кожен організм реагує на алкогольні напої по-різному. Хтось отримує стан ейфорії вже від першого келиха, а комусь доводиться випити не менше трьох. Однак є загальні критерії, які допомагають розібратися у впливі спиртного.
Що відбувається з організмом на різних стадіях алкогольного сп'яніння, розповіли в Lifehacker.
У період новорічних і різдвяних свят легке сп'яніння може швидко перетвориться в щоденне похмілля. Особливо, якщо в низці свят не робити перерви.
Перший келих
Перший келих шампанського дає рівень алкоголю в крові близько 0,3-0,5 проміле. Після нього відбувається викид ендорфінів, настрій поліпшується, людина стає більш розкутою.
Організм почне вимагати наступної дози, щоб продовжити ейфорію. Реакції вже починають сповільнюватися, але в цілому стану сп'яніння ще немає.
Рівень алкоголю в крові залежить від багатьох параметрів - зріст, вага, стать, швидкість споживання спиртного, обсяг їжі та випитої води. Навіть один келих може дати наслідки на наступний ранок.
Другий келих
Другий келих дає вже легке сп'яніння і рівень алкоголю в крові досягає 0,5-1,5 проміле. Відчуття ейфорії ще триває, впевненість в собі зростає, теми розмови легко знайти навіть з незнайомими людьми й свято здається веселіше.
Здатність приймати адекватні рішення знижується, координація погіршується, сприймати інформацію стає складніше. Деяких людей починає хилити в сон.
Якість сну після двох келихів падає вже на 24%, після третього – на 39%. Вранці людина може відчувати себе розбитою навіть після 8 годин повноцінного сну.
Третій і четвертий келих
Рівень алкоголю в крові досягає 1,5-2,5 проміле і настає стан середнього сп'яніння. Зовні ознаки сп'яніння вже стають помітні, оскільки хода стає менш рівною через запаморочення. А підтримувати легку бесіду стає складніше.
На цій стадії настрій може швидко змінюватися - від веселощів і щастя до сліз і злості. Дратівливість злітає до небес, і будь-який жарт може бути неправильно сприйнятий.
У цьому стані людина швидше може погодитися на якусь авантюру або отримати травму. Больовий поріг знижується й оцінити реальний збиток при падінні вже не вийде. А ось вранці тіло дасть про себе знати болями, сильним похміллям, набряками, нудотою.
Більше однієї пляшки
Рівень алкоголю підвищується до 2,5-3 проміле і настає стан сильного сп'яніння. Тримати рівновагу в такому стан стає дуже складно, втім, навіть встати зі стільця вже важко без опори.
Нервова система вже сильно загальмована і складно реагувати на подразники, контролювати дії та зв'язно говорити. При цьому людина зазвичай вважає, що тримає ситуацію під контролем і цілком здатна оцінювати те, що відбувається.
У такому стані людина може спускати великі суми грошей, здійснювати ризиковані вчинки та думати, що саме так вона і хотіла.
Далі може з'явитися блювота, нудота, запаморочення. Шкіра може збліднути і є ризик втрати свідомості. Частина подій в цьому стані сп'яніння може стертися з пам'яті.
Понад дві пляшки
Така кількість викликає алкогольне отруєння, оскільки рівень від 3 проміле і вище. Організм отримує отруєння, яке може супроводжуватися відключенням свідомості.
До блювоти може додатися мимовільне сечовипускання і дефекація. Також вірогідні судоми, порушення серцевого ритму і терморегуляції.
Відсипатися в такому стані не можна, потрібна допомога медиків. Висока доза алкоголю та отруєння можуть привести до коми або летального результату.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий алкогольний напій, який викликає найжорсткіше похмілля.
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