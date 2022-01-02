Назван алкоголь, от которого похмелье во сто раз хуже: просто разрыв головы

Ученые определили алкогольные напитки, от которых после праздника наступает самое тяжелое похмелье. Оказывается, самое большое значение имеет не крепость или количества сахара, а цвет напитка.

По данным ученых, такие напитки, как джин или водка, вызывают сильное похмелье намного реже. А вот красные вина, виски – самое тяжелое.

В более темных алкогольных напитках содержится много химических соединений (конгенеров), в том числе и метанол. Он обрабатывается вместе с этанолом ферментами, но для организма он становится более токсичным.

Как проявляется похмелье:

Диарея

Сильная усталость

Головная боль

Тошнота

Дрожь

Повышенное артериальное давление

Учащенное сердцебиение

Сильная потливость

Чувствительность к звукам и свету

Головокружение

Алкоголь метаболизируется в ацетальдегид, а это вещество в больших количествах очень токсично. Но самые неприятные процессы происходят из-за того, что алкоголь нарушает мозговую деятельность и от этого сбивается график сна, возникает недосыпание.

Также нарушаются биоритмы, что приводит к гормональным нарушениям и мигрени. Похмелье начинается от того, что в крови начинает падать уровень алкоголя.

По словам ученых, особого значения количество алкоголя, его вид или состояние опьянения не сильно влияют на последствия. Похмелье может быть и после нескольких бокалов вина, и даже после употребления совсем легких спиртных напитков.

Как избавиться от похмелья

Как утверждает доктор Роберт Свифт, который провел не одно исследование в области похмелья и употребления алкоголя, самым действенным способом становится употребление одного или два напитка того алкоголя, который вы пили накануне.

Он утверждает, что похмелье – это "синдром отмены", и организм приходит в нормальное состояние, получив очередную дозу.

Такой способ очень опасен, так как человек очень быстро может войти в определенный цикл и выйти из него будет очень сложно. И это подтверждают многие случаи на новогодние праздники.

Вторым универсальным способом ученые назвали употребление большого количества жидкости. Вода выгоняет из организма весь алкоголь вместе с мочой и восполняет количество жидкости, так как вместе с похмельем приходит сильное обезвоживание.

Также организм нужно насытить углеводами – это поможет избавиться от головной боли. Самый лучший завтрак при похмелье – стакан сока и тост.

Не стоит избавляться от похмелья с помощью пива. Темные алкогольные напитки приносят больший вред организму.

Если совсем плохо, то можно принять таблетку обычного болеутоляющего. С таким состоянием может справиться аспирин, ибупрофен или другой нестероидный противовоспалительный препарат. А вот парацетамол или тайленол пить не стоит – могут быть проблемы с желудком или печенью.

Пейте кофе и чай. Кофеин не поможет снять похмелье, но вот взбодрить организм поможет. Кроме того – чай поможет восполнить запасы жидкости.

Можно принять витамины – группы В и цинк. Недавнее исследование показало, что у людей, чьи продукты питания и напитки содержали эти витамины в течение 24 часов до приема алкоголя или после, похмелье было намного легче.