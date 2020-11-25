Что происходит с организмом, когда мы пьем чай: доказанные свойства напитка

Чай является одним из самых популярных напитков в мире. Его пьют на завтрак, обед и ужин, во время болезней, для успокоения нервов и других целей. Однако не для всех он может быть полезен. Врачи и ученые рассказали, как отражается на работе и состоянии организма регулярное употребление зеленого чая и кому стоит от него отказаться.

В большинстве случаев, зеленый чай приносит только пользу. Среди недавно открывшихся его качеств – способность влиять на процесс похудения, снижение давления, профилактика рака и многое другое. Об этом пишет ресурс Beautyhack.

Чай снижает риск раковых заболеваний и диабета

Согласно многочисленным исследованиям, и черный, и зеленый чай содержат вещества, которые направлены на защиту клеток от мутирования. Регулярное употребление этого напитка спасет вас от рака кожи, желудка, легких и молочной железы.

Употребление черного чая без добавления сахара способствует снижению риска заболеть диабетом второго типа.

Заряжает бодростью утром и помогает уснуть вечером

Благодаря содержанию теина, крепкий чай помогает взбодриться утром не хуже, чем кофе. А правильно выбранный сорт поможет успокоить нервную систему перед сном. Лучше всего для достижения легкого седативного эффекта подойдет китайский чай Те Гуань Инь – из рода улунов. Именно его выбирают монахи, которые проводят медитативные церемонии, поэтому ежедневное использование этого сорта положительно повлияет на ваш эмоциональный фон.

Нормализует артериальное давление и укрепляет иммунитет

В черном и зеленом чае содержится высокий процент витамина P, который снижает артериальное давление и укрепляет иммунитет. Не зря существует огромное количество народных рецептов этого напитка против сезонных заболеваний.

Способствует похудению

Зеленый чай способствует улучшению пищеварения, а также содержит достаточно высокий процент кофеина. Он в свою очередь повышает производительность организма без дополнительных пищевых ресурсов. Кроме того, зеленый чай выводит шлаки из организма, чем ускоряет работу пищеварительной системы.

Борется со старением

Катехины зеленого чая замедляют старение кожи. При этом черный может применяться как тоник для лица. Проникая в глубокие слои дермы, он обеспечивает увлажнение и успокоение кожи.

Кому лучше не употреблять чай

Чай, как и любой продукт, может быть вредным в чрезмерных дозах. Черный чай повреждает эмаль зубов, а зеленый – провоцирует отечь лица. Оптимальная доза чая определяется индивидуально. Но чаще всего она составляет не более трех чашек по 300 мл в течение суток.

Напомним, ранее сообщалось о целебных свойства чайного гриба. Например, напитки на основе чайного гриба ускоряют в организме обмен веществ, снижают воспаление.

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