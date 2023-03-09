"Прогресивні водії": в одній із маршруток Києва запровадили новий спосіб оплати (фото)

Маршрутки Києва знову відзначились. Але на цей раз не негативом, а креативом від водія. Справа в тому, що в одній із маршруток з'явився новий спосіб оплати проїзду.

Про це повідомили в одному із Telegram-пабліків столиці.

Деталі оплати у маршрутці

Так, в одній із маршруток з'явилася можливість оплатити проїзд криптовалютою.

"Оплату проїзду криптою замовляли? Найпрогресивніші водії живуть у Києві", - підписали фото.

Також в оголошенні вказано реквізити банківської картки, тобто можна заплатити за проїзд переказом на неї.

У якій саме маршрутці такий креативний водій - не повідомляється.

У маршрутці Києва водій запровадив новий спосіб оплати проїзду (фото: Труха Київ)

У маршрутках Києва можуть запровадити безготівкову оплату

Нагадаємо, що влада Києва планує приєднати приватних перевізників до Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) у 2023 році. Таким чином, оплата за проїзд у маршрутках може стати безготівковою.

Такий підхід дозволяє контролювати пасажиропотік у транспорті та бачити його завантаженість. На основі цього можна приймати рішення про збільшення чи зменшення одиниць транспорту.