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"Прогресивні водії": в одній із маршруток Києва запровадили новий спосіб оплати (фото)

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Київ, Четвер 09 березня 2023 08:53
"Прогресивні водії": в одній із маршруток Києва запровадили новий спосіб оплати (фото) Фото: В одній із маршруток Києва приймають оплату криптовалютою (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки Києва знову відзначились. Але на цей раз не негативом, а креативом від водія. Справа в тому, що в одній із маршруток з'явився новий спосіб оплати проїзду.

Про це повідомили в одному із Telegram-пабліків столиці.

Деталі оплати у маршрутці

Так, в одній із маршруток з'явилася можливість оплатити проїзд криптовалютою.

"Оплату проїзду криптою замовляли? Найпрогресивніші водії живуть у Києві", - підписали фото.

Також в оголошенні вказано реквізити банківської картки, тобто можна заплатити за проїзд переказом на неї.

У якій саме маршрутці такий креативний водій - не повідомляється.

&quot;Прогресивні водії&quot;: в одній із маршруток Києва запровадили новий спосіб оплати (фото)

У маршрутці Києва водій запровадив новий спосіб оплати проїзду (фото: Труха Київ)

У маршрутках Києва можуть запровадити безготівкову оплату

Нагадаємо, що влада Києва планує приєднати приватних перевізників до Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) у 2023 році. Таким чином, оплата за проїзд у маршрутках може стати безготівковою.

Такий підхід дозволяє контролювати пасажиропотік у транспорті та бачити його завантаженість. На основі цього можна приймати рішення про збільшення чи зменшення одиниць транспорту.

Раніше ми розповідали, чи підвищаться ціни на проїзд на метро у Києві.

Читайте також, на яких станціях кільцевої електрички можна платити карткою.

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