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"Прогрессивные водители": в одной из маршруток Киева ввели новый способ оплаты (фото)

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Киев, Четверг 09 марта 2023 08:53
"Прогрессивные водители": в одной из маршруток Киева ввели новый способ оплаты (фото) Фото: В одной из маршруток Киева принимают оплату криптовалютой (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Маршрутки Киева снова отличились. Но в этот раз не негативом, а креативом от водителя. Дело в том, что в одной из маршруток появился новый способ оплаты проезда.

Об этом сообщили в одном из Telegram-пабликов столицы.

Детали оплаты в маршрутке

Так, в одной из маршруток появилась возможность оплатить проезд криптовалютой.

"Оплату проезда криптой заказывали? Самые прогрессивные водители живут в Киеве", - подписали фото.

Также в объявлении указаны реквизиты банковской карточки, то есть можно заплатить за проезд переводом на нее.

В какой именно маршрутке такой креативный водитель - не сообщается.

&quot;Прогрессивные водители&quot;: в одной из маршруток Киева ввели новый способ оплаты (фото)

В маршрутке Киева водитель ввел новый способ оплаты проезда (фото: Труха Киев)

В маршрутках Киева могут ввести безналичную оплату

Напомним, что власти Киева планируют присоединить частных перевозчиков к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) в 2023 году. Таким образом, оплата за проезд в маршрутках может стать безналичной.

Такой подход позволяет контролировать пассажиропоток в транспорте и видеть его загруженность. На основе этого можно принимать решение об увеличении или уменьшении единиц транспорта.

Ранее мы рассказывали, повысятся ли цены на проезд на метро в Киеве.

Читайте также, на каких станциях кольцевой электрички можно платить картой.

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Киев маршрутка