"Прогрессивные водители": в одной из маршруток Киева ввели новый способ оплаты (фото)
Маршрутки Киева снова отличились. Но в этот раз не негативом, а креативом от водителя. Дело в том, что в одной из маршруток появился новый способ оплаты проезда.
Об этом сообщили в одном из Telegram-пабликов столицы.
Детали оплаты в маршрутке
Так, в одной из маршруток появилась возможность оплатить проезд криптовалютой.
"Оплату проезда криптой заказывали? Самые прогрессивные водители живут в Киеве", - подписали фото.
Также в объявлении указаны реквизиты банковской карточки, то есть можно заплатить за проезд переводом на нее.
В какой именно маршрутке такой креативный водитель - не сообщается.
В маршрутке Киева водитель ввел новый способ оплаты проезда (фото: Труха Киев)
В маршрутках Киева могут ввести безналичную оплату
Напомним, что власти Киева планируют присоединить частных перевозчиков к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) в 2023 году. Таким образом, оплата за проезд в маршрутках может стать безналичной.
Такой подход позволяет контролировать пассажиропоток в транспорте и видеть его загруженность. На основе этого можно принимать решение об увеличении или уменьшении единиц транспорта.
Ранее мы рассказывали, повысятся ли цены на проезд на метро в Киеве.
Читайте также, на каких станциях кольцевой электрички можно платить картой.