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Прогноз курса доллара на неделю: украинцев ждут приятные изменения

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 13:12
Прогноз курса доллара на неделю: украинцев ждут приятные изменения
Курс доллара на неделю (фото: pixabay.com)

Эксперты удивили приятным прогнозом

На этой неделе курс доллара в Украине составлял около 24,5 гривен, оставаясь при этом стабильным. На следующей неделе ситуация станет еще более приятной, о чем проинформировал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, передают Факты.

Уже начиная со среды, 13 ноября, после проведения аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), национальная валюта вернулась к укреплению.

Прогноз курса доллара на неделю: украинцев ждут приятные измененияДоллар (иллюстративное фото: pixabay.com)

Оценивая этот факт, аналитик отметил, что спрос нерезидентов на государственные облигации Украины является далеко не единственным фактором укрепления гривни, и доказательством того, что оно носит не спекулятивный, а фундаментальный характер.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках - 23,9−24,1 грн", - отметил финансовый аналитик.

Напомним, ранее эксперты объяснили, чего ждать от доллара в 2020 году. Большинство экспертов опубликовали оптимистичный прогноз.

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