Прогноз курсу долара на тиждень: на українців чекають приємні зміни

Курс долара на тиждень (фото: pixabay.com)

Експерти здивували приємним прогнозом

На цьому тижні курс долара в Україні становив близько 24,5 гривень, залишаючись при цьому стабільним. Наступного тижня ситуація стане ще більш приємною, про що поінформував старший аналітик компанії "Альпарі", передають Факти.

Вже починаючи з середи, 13 листопада, після проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), національна валюта повернулася до зміцнення.

Долар (ілюстративне фото: pixabay.com)

Оцінюючи цей факт, аналітик відзначив, що попит нерезидентів на державні облігації України є далеко не єдиним чинником зміцнення гривні, і доказом того, що воно носить не спекулятивний, а фундаментальний характер.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через сім днів близько 24 грн, а готівковий долар у банках - 23,9−24,1 грн", - зазначив фінансовий аналітик.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чого чекати від долара в 2020 році. Більшість експертів опублікували оптимістичний прогноз.