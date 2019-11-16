ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прогноз курсу долара на тиждень: на українців чекають приємні зміни

STYLERЖиття    16.11.2019 - 13:12
Прогноз курсу долара на тиждень: на українців чекають приємні зміни
Курс долара на тиждень (фото: pixabay.com)

Експерти здивували приємним прогнозом

На цьому тижні курс долара в Україні становив близько 24,5 гривень, залишаючись при цьому стабільним. Наступного тижня ситуація стане ще більш приємною, про що поінформував старший аналітик компанії "Альпарі", передають Факти.

Вже починаючи з середи, 13 листопада, після проведення аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), національна валюта повернулася до зміцнення.

Прогноз курсу долара на тиждень: на українців чекають приємні зміниДолар (ілюстративне фото: pixabay.com)

Оцінюючи цей факт, аналітик відзначив, що попит нерезидентів на державні облігації України є далеко не єдиним чинником зміцнення гривні, і доказом того, що воно носить не спекулятивний, а фундаментальний характер.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через сім днів близько 24 грн, а готівковий долар у банках - 23,9−24,1 грн", - зазначив фінансовий аналітик.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чого чекати від долара в 2020 році. Більшість експертів опублікували оптимістичний прогноз.

НБУ на 18 листопада знизив офіційний курс долара Курс долара у 2020 році: експерти дали несподіваний прогноз
Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся