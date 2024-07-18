Прогноз астропогоди на 18 липня та астропідказки на день: що робити, аби не відвернулася удача

Астролог Катерина Соловйова розповіла, чим особливий цей день - четвер, 18 липня. І виявилося, що ця дата дуже важлива.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова склала астропрогноз на 18 липня та детально розповіла про головні аспекти цього дня.
У цей день не рекомендовано голодувати та піддаватися смутку. Окрім цього, не варто:
Цього дня, як пояснила астролога, одна з найсприятливіших дат липня для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Енергія 18 липня допоможе звільнитися від вантажу минулого, полегшити важкість кармічних боргів.
Це, заявила Соловйова, день накопичення інформації, координування роботи логічної та творчої півкуль головного мозку. Окрім цього, активуються процеси омолодження організму, косметологічні засоби будуть діяти найбільш ефективно.
Поради на 18 липня (ілюстрація: freepik.com)
"18 липня - четвер, день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюка. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи", - розповіла астролог.
"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - додала вона.
До слова, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку найзліші.
Окрім цього, вже з'явився Таро-гороскоп на 18 липня.