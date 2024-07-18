Прогноз астропогоды на 18 июля и астроподсказки на день: что делать, чтобы не отвернулась удача

Астролог Екатерина Соловьева рассказала, чем особенный этот день - четверг, 18 июля. И оказалось, что эта дата очень важна.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила астропрогноз на 18 июля и подробно рассказала о главных аспектах этого дня.
В этот день не рекомендуется голодать и подвергаться унынию. Кроме этого, не стоит:
В этот день, как пояснила астролога, одна из самых благоприятных дат июля для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. Энергия 18 июля поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов.
Это, заявила Соловьева, день накопления информации, координирование работы логического и творческого полушарий головного мозга. Кроме того, активируются процессы омоложения организма, косметологические средства будут действовать наиболее эффективно.
Советы на 18 июля (иллюстрация: freepik.com)
"18 июля - четверг, день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться у Близнеца. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - рассказала астролог.
"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - добавила она.
К слову, раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака самые злые.
Кроме того, уже появился Таро-гороскоп на 18 июля.