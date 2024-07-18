Прогноз астропогоды на 18 июля и астроподсказки на день: что делать, чтобы не отвернулась удача

Что запрещено делать 18 июля - советы астролога

В этот день не рекомендуется голодать и подвергаться унынию. Кроме этого, не стоит:

поддаваться болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения

молчать о своих чувствах

лениться.

Астропрогода на четверг - что надо сделать

В этот день, как пояснила астролога, одна из самых благоприятных дат июля для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. Энергия 18 июля поможет освободиться от груза прошлого, облегчить тяжесть кармических долгов.

Это, заявила Соловьева, день накопления информации, координирование работы логического и творческого полушарий головного мозга. Кроме того, активируются процессы омоложения организма, косметологические средства будут действовать наиболее эффективно.

Главные правила этого дня таковы:

если решить старые проблемы, в организме появятся новые силы

пользу принесут физическая активность, пассивность неблагоприятная

пользу принесут групповая работа, обсуждение общих проблем, обмен информацией

избавляйтесь от лишних знакомств и связей.

Советы на 18 июля (иллюстрация: freepik.com)

Гороскоп на 18 июля - чем этот день особенный

"18 июля - четверг, день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться у Близнеца. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - рассказала астролог.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - добавила она.

Соловьева дала несколько советов: