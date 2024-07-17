Таро-гороскоп на 18 липня: Терези отримають погані новини, а Діви - почнуть все з нуля

Овен

Вам випала карта "Десятка Пентаклів". Завзятість і рішучість допоможуть вам досягти успіху. Однак не забувайте про свою безпеку, невиправданий ризик вам не потрібний.

Телець

Вам мапа на 18 липня - "Дев'ятка Кубків". Не варто братися за справу, якщо ви в себе не вірите. Дозвольте собі помилятися і не давайте навколишнім критикувати вас. Просто трохи відпочиньте.

Близнюки

Вам випала карта"Королева Кубків". Часом здається, що турбота про близьких та добрі справи лише вимотують. Однак, це не так. І в четвер ви зрозумієте, наскільки важливо зберігати милосердя.

Рак

Ваша карта на четвер - "Дев'ятка Пентаклів". Тримайте вухо гостро і не дозволяйте обдурити себе. Виявіть мудрість, обмірковуйте кожне своє рішення.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Жриця". Настав час вийти з тіні. Не ховайтеся за спинами тих, хто намагався вберегти вас від проблем. Час подивитися своїм страхам у вічі.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Пентаклів". Присвятіть цей день пошуку нового шляху. Вам варто багато чого обміркувати. Можливо, доведеться розпочати все з нуля.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Десятка Мечів". Цього дня ви можете почути погані новини. Не дозволяйте їм вибити ґрунт з-під ваших ніг. Ви можете це все пережити.

Скорпіон

Вам карта на четвер - "Суд". Не бійтеся помилитись. Іноді вам складно даються серйозні рішення. Однак у четвер зволікати не можна, настав час діяти.

Стрілець

Вам випала карта"Двійка Жезлів". Ваша мрія може здійснитися. Робіть те, що давно планували. Складіть чіткий список своїх цілей та починайте їх досягати, удача вам допоможе.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Туз Меч". Наберіться терпіння. Цього дня ви ризикуєте все втратити через поспіх та авантюри. Не варто грати із вогнем.

Водолій

Вам випала карта "Вісімка Кубків". Подумайте про те, чи ви задоволені своїм життям. Швидше за все, ви не завжди раді подіям, які підкидає доля. І цього дня ви зможете все змінити.

Риби

Ваша карта на четвер - "Сімка Пентаклів". Не судіть про людей надто суворо. Прийміть чужу думку, навіть якщо вона і здаватиметься дивною. В усьому важливий компроміс.