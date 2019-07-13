Прогибаться не нужно: Супрун развенчала мифы о гибкости здорового человека

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Для того, чтобы тело было упругим необходимо больше двигаться

Уляна Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить крепкие связки и сухожилия, а также держать тело в тонусе. Об этом и.о министра здравоохранения написала на своей Facebook- странице. По словам эксперта, массажи - это приятно, но не совсем эффективно. Для того, чтобы держать тело в порядке и тонусе необходимо больше двигаться.

В сухожилиях содержится коллаген и протеогликаны, их выделяют клетки фибробласты. Без коллагена сухожилия ослабевают и теряют эластичность. Чтобы фибробласты "поняли", что надо образовывать коллаген и делиться на мышци и сухожилия должна действовать сила. Растяжение также заставляет клетки-предшественники дифференцироваться - образовывать клетки различных типов. Это критично в случае восстановления сухожилия. То есть без нагрузки на сухожилия оно ослабевает и изнашивается. Нагрузка на мышцы и суставы также уменьшает воспаление.

Состояние сухожилий и гибкость связаны с уровнем половых гормонов. Так, высокие уровни эстрогена у женщин (до менопаузы) обусловливают высокую эластичность сухожилий за счет интенсивного образования коллагена. То же самое происходит и под кожей. У женщин в менопаузе сухожилия теряют эластичность, и поэтому важно ее поддерживать и стимулировать упражнениями.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)

Упражнения, направленные на растяжение мышц и сухожилий, входят в протокол лечения хронической боли в шее, сопровождающееся малой подвижностью или головной болью. Растягивать сухожилия и работать над подвижностью суставов нужно в случае ревматоидного артрита. При болезненности необходимо применение обезболивающих, но это в случае ревматоидного артрита.

Клинические исследования показали эффективность не менее 15 минут растяжки для предотвращения боли в мышцах и суставах.

При боли в мышцах и суставах рекомендрвана растяжка, в 70% случаев это дает хорошие результаты. Дискомфорт значительно уменьшается.

Иллюстративное фото (JustSport.info)

Плюсы стретчинга (растяжки):

Упражнения, направленные на растяжение, эффективны как дополнительное средство при остеоартрите, вместе с силовыми нагрузками.

Стретчинг расслабляет мышцы, которые у нас обычно сжимаются от холода, неправильной осанки или стресса - растянутая спина болит меньше.

Стретчинг уменьшают на время максимальную силу, которую может развить мышца, зато улучшают скорость движения.

Упражнения на растяжение помогают лучше тренироваться - мышцы меньше болят, легче работают, а риски травмироваться меньше, хотя в последнем случае - не всегда.

Растяжение подколенных сухожилий считают важным элементом в подготовке военных.

Как правильно растягиваться:

Вначале разогрейте в статике или движении, или в почти в расслабленном состоянии различные группы мышц: трицепс руки, мышцы ног, внутреннюю поверхность бедер, спину, шею.

При статических упражнениях вес растягивает мышцы лучше подергивания и напряжения.Тянуться следует мягко и в одном направлении, должен быть определенный дискомфорт, но не достигайте болевого порога.

Для растяжения сухожилий и мышц и сохранения этого эффекта, нужно растягивать их в течение пяти минут. Поэтому занимайтесь растяжкой 40-60 минут.

Если вы в офисе, то время от времени наклоняйте шею в разные стороны, замирайте. Вы можете нажать на голову весом руки и наклонить ее. Выгибайте спину вперед и назад. Соберите руки в замок за спиной - одна вверху, вторая под лопаткой. Сделайте ладонями свечу, но за спиной. Наклонитесь и коснитесь лбом коленей. Поднимите руки и наклоняйте туловище вправо - влево. Вы должны почувствовать работу мышц

Идеально заниматься растяжкой в паре, отметила Супрун.

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