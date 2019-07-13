Прогинатися не потрібно: Супрун розвіяла міфи про гнучкість здорової людини

Для того, щоб тіло було пружним необхідно більше рухатися
Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, щоб зберегти міцні зв'язки і сухожилля, а також тримати тіло в тонусі. Про це в.о міністра охорони здоров'я написала на своїй Facebook - сторінці. За словами експерта, масажі - це приємно, але не зовсім ефективно. Для того, щоб тримати тіло в порядку і тонусі необхідно більше рухатися.
В сухожиллях міститься колаген і протеоглікани, їх виділяють клітини, фібробласти. Без колагену сухожилля слабшають і втрачають еластичність. Щоб фібробласти "зрозуміли", що треба утворювати колаген і ділитися на м'язи і сухожилля повинна діяти сила. Розтягнення також змушує клітини-попередники диференціюватися - утворювати клітини різних типів. Це критично в разі відновлення сухожилля. Тобто без навантаження на сухожилля воно слабшає і зношується. Навантаження на м'язи і суглоби також зменшує запалення.
Стан сухожиль і гнучкість пов'язані з рівнем статевих гормонів. Так, високі рівні естрогену у жінок (до менопаузи) зумовлюють високу еластичність сухожиль за рахунок інтенсивного утворення колагену. Те ж саме відбувається і під шкірою. У жінок в менопаузі сухожилля втрачають еластичність, і тому важливо їх підтримувати і стимулювати вправами.
Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)
Вправи, спрямовані на розтягування м'язів і сухожиль, входять в протокол лікування хронічного болю в шиї, що супроводжується малою рухливістю або головним болем. Розтягувати сухожилля і працювати над рухливістю суглобів потрібно в разі ревматоїдного артриту. При хворобливості необхідно застосування знеболюючих, але це у випадку ревматоїдного артриту.
Клінічні дослідження показали ефективність не менше 15 хвилин розтяжки для запобігання болю в м'язах і суглобах.
При болю у м'язах та суглобах рекомендрвана розтяжка, в 70% випадків це дає гарні результати. Дискомфорт значно зменшується.
Ілюстративне фото (JustSport.info)
Плюси стретчингу (розтяжки):
Як правильно розтягуватися:
Ідеально займатися розтяжкою у парі, зазначила Супрун.
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