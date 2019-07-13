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Прогинатися не потрібно: Супрун розвіяла міфи про гнучкість здорової людини

STYLERЖиття    13.07.2019 - 08:19
Прогинатися не потрібно: Супрун розвіяла міфи про гнучкість здорової людини
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Для того, щоб тіло було пружним необхідно більше рухатися

Уляна Супрун розповіла, що потрібно робити, щоб зберегти міцні зв'язки і сухожилля, а також тримати тіло в тонусі. Про це в.о міністра охорони здоров'я написала на своїй Facebook - сторінці. За словами експерта, масажі - це приємно, але не зовсім ефективно. Для того, щоб тримати тіло в порядку і тонусі необхідно більше рухатися.

В сухожиллях міститься колаген і протеоглікани, їх виділяють клітини, фібробласти. Без колагену сухожилля слабшають і втрачають еластичність. Щоб фібробласти "зрозуміли", що треба утворювати колаген і ділитися на м'язи і сухожилля повинна діяти сила. Розтягнення також змушує клітини-попередники диференціюватися - утворювати клітини різних типів. Це критично в разі відновлення сухожилля. Тобто без навантаження на сухожилля воно слабшає і зношується. Навантаження на м'язи і суглоби також зменшує запалення.

Стан сухожиль і гнучкість пов'язані з рівнем статевих гормонів. Так, високі рівні естрогену у жінок (до менопаузи) зумовлюють високу еластичність сухожиль за рахунок інтенсивного утворення колагену. Те ж саме відбувається і під шкірою. У жінок в менопаузі сухожилля втрачають еластичність, і тому важливо їх підтримувати і стимулювати вправами.

Прогинатися не потрібно: Супрун розвіяла міфи про гнучкість здорової людини

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

Вправи, спрямовані на розтягування м'язів і сухожиль, входять в протокол лікування хронічного болю в шиї, що супроводжується малою рухливістю або головним болем. Розтягувати сухожилля і працювати над рухливістю суглобів потрібно в разі ревматоїдного артриту. При хворобливості необхідно застосування знеболюючих, але це у випадку ревматоїдного артриту.

Клінічні дослідження показали ефективність не менше 15 хвилин розтяжки для запобігання болю в м'язах і суглобах.

При болю у м'язах та суглобах рекомендрвана розтяжка, в 70% випадків це дає гарні результати. Дискомфорт значно зменшується.

Прогинатися не потрібно: Супрун розвіяла міфи про гнучкість здорової людиниІлюстративне фото (JustSport.info)

Плюси стретчингу (розтяжки):

  • Вправи, спрямовані на розтягування, ефективні як додатковий засіб при остеоартриті, разом з силовими навантаженнями.
  • Стретчинг розслабляє м'язи, які у нас зазвичай стискаються від холоду, неправильної постави або стресу - розтягнута спина болить менше.
  • Стретчинг зменшують на час максимальну силу, яку може розвинути м'яз, зате покращують швидкість руху.
  • Вправи на розтягування допомагають краще тренуватися м'язи менше хворіють, легше працюють, а ризики травмуватися менше, хоча в останньому випадку - не завжди.
  • Розтягнення підколінних сухожиль вважають важливим елементом у підготовці військових.

Як правильно розтягуватися:

  • Спочатку розігрійте в статиці або русі, або майже в розслабленому стані різні групи м'язів: трицепс руки, м'язи ніг, внутрішню поверхню стегон, спину, шию.
  • При статичних вправах вага розтягує м'язи краще посмикування і напруги.Тягнутися слід м'яко і в одному напрямку, повинен бути певний дискомфорт, але не досягайте больового порогу.
  • Для розтягування сухожиль і м'язів і збереження цього ефекту, потрібно розтягувати їх протягом п'яти хвилин. Тому займайтеся розтяжкою 40-60 хвилин.
  • Якщо ви в офісі, то час від часу нахиляйте шию в різні боки, замирайте. Ви можете натиснути на голову вагою руки і нахилити її. Вигинайте спину вперед і назад. Зберіть руки в замок за спиною - одна вгорі, друга під лопаткою. Зробіть долонями свічку, але за спиною. Нахиліться і торкніться чолом колін. Підніміть руки і нахиляйте тулуб вправо - вліво. Ви повинні відувати роботу м'язів

Ідеально займатися розтяжкою у парі, зазначила Супрун.

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