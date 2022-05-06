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Профессор УжНУ в перерывах между боевыми дежурствами читает лекции студентам из окопов (фото)

Коллаж РБК-Украина: профессор УжНУ Федор Шандор читает студентам лекции из окопов
Автор: Светлана Мащенко

Федор Шандор - профессор Ужгородского национального университета. Сейчас он несет службу в батальоне теробороны на востоке Украины. А в перерывах между боевыми дежурствами читает лекцию своим студентам.

Об этом рассказал военный, побратим профессора, Виктор Щадей.

На фото ниже профессор как раз на лекцию по "Туризмоведению".

Фото: facebook.com/Uzhhorod

"Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, которые помогают нашим военным. Ну а лекции студентам - это святое, их пропускать нельзя", - говорится в заметке.

Побратим профессора рассказывает, что в первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и уже два с половиной месяца защищает Украину.

"Имею точный инсайд: в его блокноте за эти два месяца уже записано много интересных идей для Закарпатья, которые мы непременно реализуем после войны", - написал автор поста.

Фото: Федор Шандор (второй справа), Виктор Щадей (второй слева) с сослуживцами (facebook.com/tourism.uz.ua)

Ранее мы писали про 15-летнюю девочку, которая с простреленными ногами вывезла взрослых из Попасной.

Также сообщалось, что Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове.

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