Професор УжНУ в перервах між бойовими чергуваннями читає лекції студентам з окопів (фото)

Федір Шандор - професор Ужгородського національного університету. Зараз він несе службу в батальйоні тероборони служить на Сході України. А в перервах між бойовими чергуваннями читає лекцію своїм студентам.
Про це розповів військовий, побратим професора, Віктор Щадей.
На фото нижче професор якраз на лекцію з "Туризмознавства".
Фото: facebook.com/Uzhhorod
"Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв'язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна", - йдеться в дописі.
Побратим професора розповідає, що в перший же день війни Федір Федорович прийшов у воєнкомат і вже два з половиною місяці боронить Україну.
"Маю точний інсайд: в його блокноті за ці два місяці вже записано багато цікавих ідей для Закарпаття, які ми неодмінно реалізуємо після війни", - написав автор посту.
Фото: Федір Шандор (другий праворуч), Віктор Щадей (другий ліворуч) з побратимами (facebook.com/tourism.uz.ua)
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